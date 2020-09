Ama sentirsi al centro dell’attenzione, Fabrizio Corona. È il narcisista di sempre, rilascia dichiarazioni grandiose e lo fa con il solo scopo di impressionare gli altri. Durante la prima puntata di Live – Non è la D’urso, l’ex re dei paparazzi è riuscito a calamitare l’attenzione del pubblico di Canale 5.

Lo scalmanato quarantaseienne, attualmente agli arresti domiciliari, si è scontrato con gli opinionisti in studio e ha snocciolato vari temi: dall’uso di stupefacenti al suo esemplare ruolo di padre. Tra i tanti argomenti, Fabrizio Corona si è pronunciato anche sul breve flirt avuto con Asia Argento.

“Asia dice che ho problemi psicologici? Lei ha sposato Morgan e ha limonato con un cane. Io sono andato a casa sua per fini lavorativi, mi si è acceso un fuoco, ci siamo baciati ed è scoppiata la passione. Poi ho trasformato la mia relazione in una cosa mediatica, come faccio sempre. Però l’ho aiutata dal punto di vista economico. Si è attaccata a me, si è innamorata, ma io non posso avere compagne perché sono falso. Dal punto di vista culturale però è fantastica, è di un’intelligenza, è l’unica che può reggere un discorso con Carlos. Ha mille pregi da questo punto di vista”