Live – Non è la D’Urso, la conduttrice legge un’ultim’ora dal cellulare....

Uno smartphone in bella vista cattura l’attenzione del pubblico di Live – Non è la D’Urso. Sono bastati pochi secondi, il tempo di uno sguardo, e l’occhio dei telespettatori si focalizza su un dettaglio glamour.

Barbara D’Urso, fiore all’occhiello di Mediaset e regina indiscussa dei talk show domenicali, lancia nuove mode e trasforma un qualsiasi accessorio o capo di vestiario in un trend che fa tendenza.

Nella puntata di Live – Non è la D’Urso, trasmessa domenica 13 dicembre, la conduttrice napoletana ha fatto una breve interruzione durante il dibattito con il Ministro Luigi Di Maio, al fine di leggere una notizia ultim’ora direttamente dal suo smartphone. Una breaking news inerente le nuove restrizioni anti-Covid a ridosso delle festività natalizie.

Live – Non è la D’Urso, Barbara D’Urso legge una news dal cellulare: fan in tilt per il suo smartphone

La notizia ultim’ora annunciata da Barbara D’Urso non ha ricevuto la degna attenzione del pubblico ed è passata in secondo piano, rispetto ad un altro dettaglio che ha calamitato l’interesse dei telespettatori. Sui social, infatti, è esploso il delirio per il cellulare super glitterato della conduttrice.

La cover dello smartphone di Barbara D’Urso è riuscita a scompaginare l’attenzione del popolo del web. Le telespettatrici più giovani hanno perso letteralmente la testa quando si sono ritrovate davanti la cover super appariscente della conduttrice.

Un accessorio sgargiante che ha fatto il botto di like e commenti. Su Twitter sono stati tantissimi i tweet di apprezzamento:

“Vivo per la cover sobria e basso profilo di Barbara… Barbara una vera Queen!”

È un fatto ormai noto che la stragrande maggioranza dei telespettatori, in maniera consapevole o inconsapevole, venga profondamente influenzata da ciò che vede nelle trasmissioni televisive. Se un prodotto o un capo di vestiario riesce a monopolizzare un certo interesse e una certa visibilità sui social, sarà in grado di diventare il trend del momento. E Barbara D’Urso è un’esperta in questo ambito.