Live – Non è la D’Urso, conto alla rovescia in diretta per la Fase 2

Live – Non è la D’Urso, conto alla rovescia in diretta per...

L’affermato talk show domenicale di Canale 5 torna in concomitanza dell’entrata in vigore della fase 2 del lockdown. La serata sarà animata da un fitto parterre di ospiti che commenterà in diretta il nuovo Dpcm.

Il fatidico passaggio dalla Fase 1 alla Fase 2 avverrà nella notte tra domenica 3 maggio e lunedì 4 maggio 2020. La cosiddetta Fase 2 del lockdown “convivere con il virus” entrerà in vigore questa notte e sancirà dei cambiamenti significativi alle attuali misure restrittive legate alla quarantena.

Sebbene saranno in molti a non accorgersi neppure degli effetti di tale transizione, c’è chi stasera sarà impegnata in una rocambolesca diretta tv. Stiamo parlando della regina di Canale 5 Barbara D’Urso, inguaribile stacanovista e professionista indefessa.

Live – Non è la D’Urso e il “count-down” alla Fase 2

In riferimento al conto al rovescia dell’inizio della Fase 2 del lockdown, la trasmissione domenicale Live – Non è la D’Urso sarà in prima linea e raccoglierà in diretta i commenti degli ospiti e degli esperti. Il fatidico “count-down” della nuova fase dell’emergenza sanitaria da Coronavirus avverrà in concomitanza della prima puntata di maggio, in diretta dagli studi di Cologno Monzese.

Com’era facilmente prevedibile, non mancheranno opinionisti e personaggi della politica che commenteranno la “lockdown transition” dalla Fase 1 alla Fase 2, ma saranno presenti anche personaggi del mondo dello show-biz e legati al gossip. Stando alle anticipazioni di Live – Non è la D’Urso di stasera, la conduttrice tornerà ad occuparsi dei protagonisti del Grande Fratello Vip 4.

Tra i vip della quarta edizione del GF Vip che interverranno nello show della D’Urso, annoveriamo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Una volta scoccata la mezzanotte, la padrona di casa potrebbe ricongiungere la coppia in diretta televisiva, rispettando le nuove norme del Dpcm.

Insomma un vero coup de théâtre da prima serata, che mixerà la serietà di un talk d’approfondimento giornalistico alla freschezza di un varietà domenicale.