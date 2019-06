‘Live – Non è la D’Urso’ cancellato dal palinsesto: la decisione di Mediaset

‘Live – Non è la D’Urso’ cancellato dal palinsesto: la decisione di...

‘Live -Non è la D’Urso’ il nuovo talk condotto da Barbara D’Urso, chiude. Ecco con quale programma verrà sostituito

Il Talk show, campione di ascolti, ‘Live – Non è la D’Urso’ condotto dalla Regina di Canale 5, Barbara D’Urso, chiude i battenti, ecco Mediaset con quale programma ha deciso di sostituirlo.

‘Live – Non è la D’Urso’ sostituito da una serie Tv: la decisione del colosso Mediaset

‘Live – Non è la D’Urso’, a partire dal prossimo 26 Giugno non andrà più in onda.

Il Talk presentato da Barbara D’Urso è stato momentaneamente ‘cancellato’ dal palinsesto, per un aggiornamento dello stesso rispetto alla programmazione estiva.

A sostituire il programma campione d’ascolti di questa primavera, sarà una Serie Tv, mandata in onda per la prima volta su Sky Atlantic.

Si tratta di ‘Riviera’, con protagonista principale interpretata da Julia Stiles.

La trama di ‘Riviera’, la nuova Serie Tv mandata in onda su Canale 5

Riviera, è una Serie Tv – Crime di origine Britannica, la quale ha riscosso un enorme successo, soprattutto in Europa.

La serie lanciata da Sky Atlantic è ambientata in Costa Azzurra, mentra la protagonista principale è Giorgina, originaria del Midwest, Stati Uniti, la quale è sposata con Costantine, un ricchissimo collezionista d’arte che le permette di vivere una vita agiata, fatta di lussi.

L’uomo però muore improvvisamente a seguito dell’esplosione dello yacht di un potente oligarca russo il quale è coinvolto nel traffico d’armi.

Georgina, ora vedova convinta che non si sia trattato di un incidente, inizia ad indagare sul caso, e a conoscere realmente chi fosse suo marito.