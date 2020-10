Live – Non è la D’Urso, anticipazioni: il coming out di Gabriel Garko e la verità sull’aggressione aIconize

Live – Non è la D’Urso, anticipazioni: il coming out di Gabriel...

Scopriamo cosa accadrà nella puntata di stasera di Live – Non è la D’Urso, in cui saranno ospiti Gabriel Garko, Iconize e Franceska Pepe.

Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata della trasmissione di Barbara D’Urso in base alle anticipazioni trapelate!

Anticipazioni Live – Non è la D’Urso: Gabriel Garko e Angela da Mondello affrontano le cinque sfere

Stasera, domenica 11 ottobre 2020, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso.

In base alle anticipazioni trapelate, vi saranno ospiti d’eccezione, molto apprezzati dal pubblico di Mediaset, tra cui Gabriel Garko, Angela da Mondello, Franceska Pepe e Iconize.

I protagonisti che affronteranno le cinque sfere saranno Gabriel Garko e Angela da Mondello, che saranno i protagonisti indiscussi della domenica di Canale 5.

Si parlerà del coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5, in occasione della sorpresa ad Adua Del Vesco, e della questione Covid-19.

Nel corso della puntata, inoltre, vi saranno nuove rivelazioni riguardanti il caso scoppiato al Grande Fratello Vip 5 sui concorrenti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno ammesso che la loro relazione fosse una montatura.

Anticipazioni Live – Non è la D’Urso: tutta la verità sull’aggressione di Iconize

A parlare, nel corso della nuova puntata del programma di Barbara D’Urso, sarà anche Iconize, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, che è stato accusato di essersi picchiato da solo.

Il personaggio molto noto sui social avrebbe finto di aver subito un attacco omofobo, come più volte dichiarato da Soleil Sorgè.

E ancora Franceska Pepe, l’ultima eliminata dalla casa più spiata d’Italia, che avrà un confronto con gli opinionisti di Live.

Faccia a faccia anche tra Francesca Cipriani e il divino Otelma, in ricordo della celebre caduta causata dalla showgirl a L’isola dei famosi.

Per scoprire cos’altro accadrà non rimane che sintonizzarsi stasera su Canale 5!