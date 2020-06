Live Non è la D’Urso, anticipazioni sull’ultima puntata: l’ospite di punta sarà...

Si chiude il sipario sulla stagione 2019/20 di Live Non è la D’Urso. Una celebre attrice italiana monopolizzerà la cinquantunesima puntata. Scopriamo di chi si tratta.

Con l’appuntamento di domenica 14 giugno si chiude una stagione impegnativa, ma ricca di grandi soddisfazioni, del talk domenicale Live Non è la D’Urso. Sarà l’ultima puntata sprint di una seconda annata particolarmente proficua, come evidenziano i dati Auditel.

Barbara D’Urso, regina dei salotti televisivi di Canale 5, chiuderà il suo fortunato talk show dopo ben 34 puntate di costante successo. Da settembre 2019, infatti, Live-Non è la D’Urso ha tenuto i telespettatori italiani incollati alla tv, facendo mangiare la polvere a Fabio Fazio e Massimo Giletti.

Live Non è la D’Urso, contenitore televisivo leader tra i talk show domenicali, ha saputo unire approfondimento giornalistico e sano intrattenimento, sapientemente riservato alla seconda parte della trasmissione. E questa sera ci saranno nuove sorprese e coup de théâtre degni di nota.

Live Non è la D’Urso, puntata ricchissima: le anticipazioni e gli ospiti

Dalle indiscrezioni e le anticipazioni che fioccano in rete, sembra proprio che l’ospite di spicco della cinquantunesima puntata di Live Non è la D’Urso sarà una celebre attrice italiana, perennemente al centro del gossip. Stiamo parlando di lei: Asia Argento.

L’agguerrita quarantaquattrenne romana, figlia del noto regista Dario Argento ed ex moglie del cantante Morgan, tornerà negli studi di Cologno Monzese per dare il meglio di sé e replicare ai mordaci opinionisti di Barbara D’Urso. Un’ospitata sostanziale e non la solita bagarre televisiva che lascia il tempo che trova.

Di fronte a questa scelta, in molti si domandano se gli spettatori di Live Non è la D’Urso saranno entusiasti della presenza della turbolenta attrice. Il pubblico di Barbara D’Urso potrebbe non gradire il solito fiume di parole di Asia Argento e la sua smoderatezza, spesso esasperata.