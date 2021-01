Live – Non è la d’Urso, clamoroso slittamento: ecco quando andrà in onda

Live – Non è la d’Urso, clamoroso slittamento: ecco quando andrà in...

L’amatissima trasmissione di Barbara d’Urso non andrà in onda domenica10 gennaio 2021. Ecco a quando slitterà la puntata.

Live – Non è la d’Urso non tornerà domenica, 10 gennaio 2021, come i telespettatori credevano.

La trasmissione slitterà e a rivelarlo è un comunicato ufficiale di Mediaset.

I palinsesti del nuovo anno stanno cambiando e con loro alcuni programmi amatissimi subiranno delle modifiche importanti.

Tra questi, anche Live – Non è la d’Urso, che non andrà in onda con il suo classico appuntamento domenicale, in prima serata, subito dopo Domenica Live.

Live – Non è la d’Urso: ecco perché non va in onda

Oggi, 10 gennaio 2021, era trepidante l’attesa in vista della puntata di stasera di Live – Non è la d’Urso.

Il talk show, condotto da Barbara d’Urso, vede la costante partecipazione in studio di noti personaggi dello spettacolo italiano e si conferma sempre un grande successo.

Stasera, però, lo show non andrà in onda e il motivo è dato dall’inserimento nel palinsesto della prima serata dedicata al Santo Padre.

A partire dalle 20.40 su Canale 5, infatti, verrà trasmessa l’intervista esclusiva a Papa Francesco con lo speciale del Tg5.

Al termine, andrà in onda la replica del film “Chiamatemi Francesco” di Daniele Luchetti con Rodrigo de la Serna nei panni del Papa.

Live – Non è la d’Urso: quando riparte

A questo punto, Live – Non è la d’Urso non potrà ripartire nella seconda domenica di gennaio 2021, ma dovrà farlo nella terza.

La prima puntata dell’anno del talk show, quindi, verrà trasmessa nella serata di Canale 5 di domenica, 17 gennaio 2021.

Confermato, invece, l’appuntamento di oggi con Domenica Live, di cui vi abbiamo già svelato tutti i dettagli.

Da domani, lunedì 11 gennaio 2021, ripartirà, invece, l’attesissimo appuntamento pomeridiano con Pomeriggio Cinque.

