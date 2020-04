Dramma a Piacenza, litiga con la fidanzata e colpisce una porta a vetri: Giorgio Simone muore dissanguato

Una lite con la fidanzata e un incidente domestico finito in tragedia: la vittima è un 28enne di Ancarano, Giorgio Simone.

È morto dissanguato il 28enne Giorgio Simone, che ha colpito una porta a vetri, mentre era in corso una lite con la fidanzata. La ragazza non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Dramma a Piacenza

Stava litigando con la fidanzata e in un momento di rabbia ha colpito con un calcio la porta a vetri della sua abitazione. Un gesto apparentemente innocuo, sfociato in tragedia.

Come evidenzia anche Fanpage, la porta è andata in frantumi: una scheggia di vetro ha reciso l’arteria femorale del ragazzo che è morto dissanguato.

La vittima è Giorgio Simone, 28enne di Ancarano, provincia di Piacenza. Il ragazzo stava litigando con la fidanzata, quando ha sferrato un colpo violento contro la porta a vetri, che si è frantumata.

La ragazza, infermiera di professione, ha immediatamente allertato i soccorsi ed ha cercato di salvare il fidanzato, ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare. In un attimo ha perso molto sangue e per Giorgio Simone non c’è stato scampo: il ragazzo è morto durante il trasferimento in ospedale.

Avviata un’inchiesta

Aperta un’indagine per accertare le cause della morte di Giorgio Simone, anche se non sembrerebbero esserci dubbi in merito. La ragazza è stata ascoltata dai Carabinieri della locale compagnia.

Avrebbe raccontato di una lite con la vittima, a seguito della quale il 28enne avrebbe colpito la porta con un pugno o con un calcio. I frammenti del vetro gli hanno reciso l’arteria femorale della gamba e per il ragazzo non c’è stata possibilità di salvezza.