Lite con la vicina, donna la uccide violentemente con la vanga: “Ero esasperata”

Una lite con la vicina che si è trasformata in omicidio, con l’ausilio di una vanga. Una storia che ha lasciato gli inquirenti senza parole.

Una lite con la vicina, l’ennesima, che ha portato due donne ad una resa dei conti e all’omicidio.

Uccide la vicina di casa con una vanga

Come accade spesso tra vicini di casa non si va molto d’accordo. Ma questa volta la questione è sfociata in omicidio. È accaduto in un piccolo centro dell’Inghilterra, dove Debby Foxwell di 41 anni litigava spesso con la sua vicina Louise Lotz di 64 anni.

Come emerge dalla BBC tutte le loro dispute erano per delle questioni futili e di poco conto, tra dove parcheggiare l’auto e i confini tra i bidoni. Un battibecco continuo che è andato avanti per tantissimo tempo.

A seguito di una lunga giornata di urla e tensione, Debby va nel suo giardino e afferra la vanga per poi tornare da Louise per colpirla violentemente.

Prima le ha sfondato la porta, poi si è accanita su mobili e televisione: nella confusione più totale Louise è scappata dalla sua abitazione chiamando la Polizia, ma Debby è stata più veloce: l’ha raggiunta e colpita più volte con la vanga sino ad ucciderla.

Le gravi lesioni alla testa hanno portato alla morte della donna, nonostante i tentativi dei soccorritori e polizia di salvarle la vita.

Debby è stata arrestata nelle scorse ore e condannata per omicidio. Il Processo ha portato a galla il grande rancora di Debby nei confronti della sua vicina di casa, incolpandola anche di non essere riuscita a vendere la sua casa per incapacità.