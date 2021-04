Non si salva nessuno dalla gogna mediatica e dalla sentenza impietosa del mare magnum del web. I telespettatori ne hanno le tasche piene di assistere agli atteggiamenti aggressivi e machiavellici di alcuni naufraghi de L’Isola dei Famosi e così tuonano contro di loro.

Dopo i ripetuti scontri verbali e gli atteggiamenti aggressivi assunti da Valentina Persia e Gilles Rocca nel corso di questa edizione del format di Canale 5, gli internauti si sfogano sui social e aprono il fuoco contro di loro:

I leoni da tastiera non si esimono dall’esprimere il proprio giudizio sui vari membri del gruppo dei Primitivi. Come di consueto, lo fanno con una certa vena polemica e severità:

“Le spiegazioni date a Miryea da Gilles, Valentina, Andrea e Angela non sono solo uguali, ma espresse anche con le stesse identiche parole. Questi non solo si concordano le nomination, ma anche le motivazioni… come un copione”