Milioni di telespettatori mettono in moto una polemica rovente e si pronunciano in maniera apertamente critica sull’eliminazione di Ignazio Moser e Beatrice Marchetti.

La polemica è servita ed è di quelle che fanno tremare le vene dei polsi. Stiamo parlando del vorticoso polverone social, insorto in seguito dell’eliminazione di Beatrice Marchetti e Ignazio Moser alla finalissima de L’Isola dei Famosi 2021.

L’Isola dei Famosi 2021, il pubblico rema contro il verdetto del televoto

A poche ore dall’inizio della puntata finale del surving game di Canale 5, i telespettatori hanno espresso contrarietà e indignazione per il verdetto del secondo e del terzo televoto. I fan di Beatrice Marchetti e Ignazio Moser hanno alimentato un’accesa polemica sulla loro immeritata eliminazione:

“È una vergogna. In questa edizione dell’Isola non c’è meritocrazia! Sono stati eliminati i migliori (Beatrice e Ignazio) e sono rimasti i nullafacenti, i cattivi, gli strateghi. È evidente che il televoto non rispecchi la vera volontà dei telespettatori”

Un’escalation di lamentele che non accenna a diminuire. Il popolo del web, sul piede di guerra, ha manifestato il proprio dissenso verso un verdetto tanto inclemente quanto sgradito.

Dopo beatrice che si e fatto praticamente un #isola in solitaria e ignazio che si e sacrificato per loro x farli mangiare rimangono in gara x la finale 2 su 3 che non hanno fatto letteralmente un caxxo. Awed e andrea niente contro di loro. #isolaparty #isoladeifamosi — V.L. (@rinascente90) June 7, 2021

È una vergogna. In questa edizione dell’ #Isola non c’è meritocrazia! Sono stati eliminati i migliori e sono rimasti i nullafacenti, i cattivi, gli strateghi. È evidente che il televoto non rispecchi la vera volontà dei telespettatori — Laura (@Lauren38328708) June 7, 2021