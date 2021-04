Giravolte nel palinsesto di Canale 5. A seguito del clamoroso flop registrato dall’Isola dei Famosi 2021, Mediaset ha deciso di azzardare un importante modifica nella programmazione.

Se prima era panico, adesso è pura emergenza. Si parla de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, l’ormai ufficialmente disastrosa edizione che si è confermata come la meno seguita degli ultimi anni.

Si parla, nel dettaglio, dello share raccolto dalle puntate di aprile. I dati Auditel parlano chiaro: lo share oscilla tra il 16% e il 17%. Cifre miserrime, per le quali Pier Silvio avrebbe già preso provvedimenti.

L’Isola dei Famosi 2021, cambia il giorno di programmazione

Da lunedì 3 maggio, il surviving game cambia collocazione nel palinsesto di Canale 5. Questa volta il cambio è significativo: i due appuntamenti settimanali andranno in onda il lunedì e il venerdì, anziché il lunedì e il giovedì.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, i responsabili del palinsesto sarebbero piuttosto agitati e starebbero attuando tale contromisura per rubare punti di share alla Rai. Una scelta oculata che però rischia di non bastare per far fronte ai disastrosi flop delle precedenti settimane.

no in che senso l’isola si sposta il venerdì ma non scherziamo vi prego l’unica gioia della settimana non possono togliercela — laila ⍨ (@heavharry) April 24, 2021

No che cazzo dite che spostano l’isola di venerdì non possono toglierci l’unica gioia della settimana in questo modo, non ce lo meritiamo — Marti (@scri1pted) April 24, 2021

ah perché se voi mi mettete l’isola il venerdì secondo voi a me viene più voglia di vederla?! — possiamo essere una cosa sola 🖤 (@arietiesauriti) April 24, 2021