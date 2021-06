All’orizzonte di Angela Melillo si profila una svolta radicale. La showgirl rimana ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 è mossa da nuovi stimoli e progetti che stravolgeranno la sua quotidianità.

La sua vita stava procedendo a gonfie vele e, in qualche modo, ordinata. Poi la travolgente avventura televisiva in Honduras e, infine, una proposta di matrimonio:

Sono queste le parole che la showgirl romana ha pronunciato ai microfoni di RTL102.5. Durante un’intervista rilasciata al programma radiofonico Trends and Celebrities, l’ex naufraga di Ilary Blasi ha svelato con fierezza:

“Sono felice e con lui sto bene, ma non so di preciso quando ci sposeremo. Al mio matrimonio, vi assicuro, che voglio pochi invitati!”

L’universo di Suor Angela (simpatico epiteto affibiatole dall’opinionista Tommaso Zorzi) è una vera e propria fucina di progetti che a breve potrebbero concretizzarsi. Insieme al suo partner Cesare San Mauro, brillante avvocato romano, la showgirl intende iniziare un nuovo entusiasmante capitolo della sua vita.

Congratulazioni ad Angela Melillo che ha dichiarato di stare per sposarsi 💍😍🥰 Una bella notizia per lei dopo l’isola… momento ideale in cui è sull’onda della visibilità

— Laura (@Lauren38328708) June 9, 2021