L’Isola dei Famosi, spuntano spoiler sulla finale: ecco chi ha spifferato tutto!

Un opinionista ed un ex concorrente si sono fatti sfuggire due spoiler importantissimi sulla finale ormai diventati virali, Ilary confermerà?

Stasera andrà in onda la quarta puntata del reality show di Canale 5 che si sta riconfermando molto apprezzato dal pubblico da casa.

Quando finirà l’Isola dei Famosi e dove si terrà la finale? Ecco lo SPOILER!

L’Isola dei Famosi, lo spoiler sulla finale: data e location

L’Isola dei Famosi è tornata in grande stile: il reality di Canale 5, assente dal palinsesto per diverso tempo è tornato ed i numeri hanno subito confermato che lo show è molto apprezzato dal pubblico.

Proprio per tale motivo si suppone che la scelta di proseguire nell’appuntamento bisettimanale del lunedì e giovedì sarà confermata dai vertici Mediaset. Ma c’è di più, pare che nelle scorse ore qualcuno si sia lasciato sfuggire uno spoiler incredibile che riguarda proprio la finale del reality!

Stiamo parlando dell’amatissimo opinionista dell’Isola, vincitore del Grande fratello Vip, Tommaso Zorzi. L’influencer, ospite in una diretta Instagram della pagina Tv Sorrisi e Canzoni si è lasciato andare a confidenze legate ai suoi progetti ed ovviamente al reality in cui è apprezzatissimo opinionista assieme ad Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.

Zorzi ha così spoilerato la data della finale dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Queste sono state le sue parole:

“Sarà un’edizione abbastanza lunga, finirà il 2 giugno”

Un vero spoiler bomba che fa pensare che gli autori hanno in mente di creare un’edizione ad hoc più lunga del solito, come è accaduto per il GFVIP.

Ma le notizie incredibili non finiscono qui, perché a dare un’altra indiscrezione, non confermata ma molto importante, è stato sui social Marco Maddaloni, l’ex vincitore dell’Isola e “guida” dei due naufraghi sull’isola dei Parasites.

Galeotta anche in questo caso una diretta Instagram con altri ex concorrenti del reality, queste le parole di Marco come riporta anche Cooming Soon:

“Io credo che la finale si farà in Honduras è l’unico modo. Perché c’è l’isolamento. Gli eliminati arriveranno in studio due settimane dopo”.

Anticipazioni puntata di giovedì 25 marzo 2021

Proprio questa sera andrà in onda la quarta attesissima puntata e sulla base degli spoiler appena emersi si suppone che i due concorrenti che hanno abbandonato il reality non saranno in studio. Il Visconte Guglielmotti ha infatti lasciato il gioco dopo la prima puntata mentre il controverso modello Akash Kumar nella terza.

Entrambi se le norme anti-contagio sono quelle indicate da Maddaloni potranno essere presenti in studio solo dopo due settimane. La squadra che ha perso più membri è quella dei Burinos che però si è dimostrata vincitrice in due prove contro una.

La produzione nelle scorse ore ha aggiunto una novità: i due gruppi non potranno rivolgersi la parola. La mancata comunicazione e le difficoltà legate al non riuscire ad accendere il fuoco per i Burinos come avranno influito sul loro umore?

Lo scopriremo stasera assieme al terzo eliminato tra i concorrenti in nomination: Francesca Lodo e Brando Giorgi.

Un’altra sorpresa potrebbe riguardare l’arrivo di un terzo componente dell’Isola dei Parasite assieme a Fariba ed Ubaldo.

Quando e dove vedere l’Isola dei Famosi

Per non perdere nessuno dei colpi di scena del reality l’appuntamento imperdibile è quello del prime time del lunedì e del giovedì a partire dalle 21.20.

Per tenersi aggiornati c’è il daytime dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 e alle 13 ed alle 18.05 su Italia 1. La versione Extended Edition è su Mediaset extra alle 20.30 e su La5 dal lunedì al venerdì all’1.00.

Sulla piattaforma gratuita Mediaset Play inoltre si potranno visionare le puntate in streaming o le repliche.

Non resta dunque che rimanere sintonizzati e seguire tutte le anticipazioni e le puntate dell’Isola dei Famosi 2021!