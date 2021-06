Massimiliano Rosolino fa infuriare il web per un dettaglio clamoroso che non è passato inosservato.

I telespettatori sono sempre molto attenti ai particolari, a schierarsi contro l’inviato de L’Isola dei Famosi c’è anche Tommaso Zorzi che ha detto la sua: scopriamo cosa è successo.

Massimiliano Rosolino, l’annuncio in diretta

Ieri sera l’inviato del reality di Ilary Blasi, insieme alla conduttrice, ha lanciato un annuncio molto importante.

Il 3 giugno ci sarà ogni giovedì alle 21,26 in prima tv, “L’ultima gara”.

Un docufilm dedicato alla toccante storia di Manuel Bortuzzo, la cui carriera nel mondo del nuoto è stata interrotta nel 3 febbraio 2019 con un colpo di pistola alla schiena.

Il ragazzo è rimasto paralizzato alle gambe dopo quella terribile sparatoria.

Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di tentato duplice omicidio aggravato dai futili motivi, sono stati condannati a 16 anni di carcere.

Raoul Bova sarà il regista e ha scelto di essere accompagnato in questa nuova esperienza da Emiliano Brembilla, Filippo Magnini e il grande Massimiliano Rosolino.

Come ha detto l’inviato de L’Isola dei Famosi è un appuntamento da non perdere assolutamente.

Un docufilm importante, che racconterà una storia di amicizia e umanità legata all’amore per lo sport.

Massimiliano Rosolino: il dettaglio clamoroso fa infuriare Tommaso Zorzi e il web

Ieri, nella ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino ha scelto di sfoggiare una camicia bianca con dei disegni neri.

I telespettatori più attenti hanno notato che è la stessa camicia che Francesco Oppini ha indossato durante una puntata del Grande Fratello Vip.

A fare caso a questo dettaglio, c’è anche Tommaso Zorzi, uno degli amici più stretti del figlio di Alba Parietti, per il quale ha avuto anche bella cotta.

Durante una delle pubblicità de L’Isola dei Famosi, l’opinionista milanese ha fatto delle stories Instagram che hanno scatenato l’intero web:

“Sto avendo delle difficoltà con la camicia di Rosolino, perché chi si ricorda sa cos’è quella camicia. Adesso dovrò chiedere di andarsi a cambiare.”

Il web ovviamente non è rimasto in silenzio e si è sbizzarrito con tantissimi commenti del tipo “E’ la brutta copia di Francesco Oppini”, “Crea più dinamiche questa camicia che Angela Melillo all’Isola”, “Rosolino spogliati. No, non è una proposta sensuale.”

Sicuramente Massimiliano Rosolino, la prossima volta farà più attenzione a non irritare i fan di Francesco Oppini che hanno scatenato una vera e propria bufera.

