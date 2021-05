Nella puntata 17 del reality di Canale 5 Ilary Blasi ha lasciato tutti senza parole per l’abito luminoso ed aderente, con un prezzo da urlo!

A casa Totti nelle ultime settimane si sono festeggiati compleanni e nuovi arrivi ma Ilary è sempre in grandissima forma: ecco come si è mostrata nella scorsa puntata del reality L’Isola dei Famosi, in onda venerdì 14 maggio 2021, i fan hanno adorato il suo look il cui costo è da capogiro!!

L’Isola dei Famosi: Ilary in lungo luccicante per la 17° puntata

La bellissima conduttrice dell’Isola dei Famosi ha sfoggiato per la puntata canonica del venerdì sera un look davvero molto elegante e luminoso.

L’abito silver- carta da zucchero con punti luce, lungo e morbido e la fasciava perfettamente con un’arricciatura a sottolineare un fianco.

Il vestito a marchio Alexandre Vauthier ( 5915 Euro) è senza maniche e con collo alto, lasciava completamente scoperta la schiena.

Ai piedi Ilary indossava un paio di stivali sopra il ginocchio grigi metallizzati con tacco a stiletto del marchio Le Silla (572). Luminosità ripresa dai mega orecchini a fiore Bozart Bijoux.

Il look era completato da uno chignon morbido ad opera di Alessia Solidani mentre il make up era ancora una volta di Laura Barenghi.

L’isola dei Famosi: il look di Ilary conquista tutti

Uno stile, quello di Ilary Blasi che ormai è inconfondibile e smuove ad ogni apparizione il web. Tantissimi infatti gli utenti dei social che riversano valanghe di like sotto le foto ed i video che la ritraggono durante le dirette.

Anche per la 17esima puntata i commenti positivi degli utenti dei social si sono sprecati:

“Angelina Jolie italiana”

“Stasera TOP”

“Una Dea”

Moltissimi dunque i complimenti per la bellezza e l’eleganza della conduttrice dell’Isola dei Famosi che per questa puntata numero 17 ha davvero conquistato il cuore di tutti! Complimenti anche da parte nostra ad Ilary Blasi!

