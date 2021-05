L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi: il look della puntata 20 è bollente- Foto

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi: il look della puntata 20 è bollente-...

Il reality è giunto alla puntata numero 20 ed a spiccare è stata ancora una volta la bellezza ed eleganza di Ilary Blasi. Il suo look ha incantato ed ecco dettagli e foto.

Ilary Blasi possiede un’eleganza innata nel portamento ed un fisico da urlo che pur al superamento dei tanto temuti quarant’anni la fanno apparire più in forma di una ragazzina!

I fan dell’Isola dei Famosi seguono il reality anche per scoprire quale outfit indosserà la conduttrice: puntata dopo puntata Ilary non smette di sorprendere e far emozionare uomini e donne.

Ecco i dettagli e le foto del look di Ilary Blasi nella puntata numero 20!

Ilary Blasi, icona di stile seguitissima sui social

Una tra le conduttrici più amate del panorama televisivo italiano, da molti eletta la Regina dei reality dato che per diverse edizioni è stata la padrona di casa al GFVip poi sostituita dal giornalista Alfonso Signorini.

I fan della signora Totti sono davvero numerosi e la seguono sia sui suoi profili personali che tramite numerose pagine fan a lei dedicate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Fan di Ilary Blasi (@davidefandiilary)

I followers amano infatti ricondividere i post e le Stories di Ilary per restare sempre aggiornati sui suoi progetti e per ammirare i suoi numerosi e stilosi look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Fan di Ilary Blasi (@davidefandiilary)

Molti hanno infatti notato l’amore di ilary per gli outfit ricercati e firmati, non solo durante le dirette dei programmi che conduce ma anche nella vita di tutti i giorni: una vera icona di stile!

Il look della puntata numero 20: Ilary in rosso

I followers della biondissima Ilary Blasi sanno bene che la puntata de L’Isola dei Famosi inizia sempre con una carrellata sull’oufit esibito dalla conduttrice ed ogni volta è una sorpresa.

Ilary non si è smentita nemmeno nella 20esima puntata in cui ha sfoggiato un abito due pezzi rosso fuoco del marchio Bartolotta & Martorana: il top corto lasciava scoperta la vita perfetta di Ilary, mentre la gonna lunga fasciava perfettamente le sue sinuose gambe.

Ai piedi Ilary calzava delle bellissime décolleté cromaticamente abbinate. La luminosità dell’abito era accentuato dai maxi orecchini Bozart Bijoux mentre la sensualità era sottolineata dall’acconciatura con ricci effetto naturale molto anni ’80 ad opera dell’hair stylist Alessia Solidani e dal trucco delicato ad opera della make up artist Laura Barenghi.

Vi è piaciuta Ilary Blasi nella puntata numero 20?

Per scoprire cos’altro indosseranno le vostre star preferite continuate a seguirci, scopriremo per voi tutti i segreti del loro look!

LEGGI ANCHE → Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, “Come Adamo ed Eva”: in spiaggia senza costume- FOTO