Un’inquadratura che ha svelato il motivo per cui Cecilia Rodriguez è molto gelosa di Ignazio Moser: il suo compagno ha un ingombro notevole.

Durante il programma di Ilary Blasi, L’Isola dei famosi, molti telespettatori hanno notato una cosa molto particolare su Ignazio Moser.

Il naufrago in costume è stato protagonista della prova fisica. In molti però hanno notato ‘una difficoltà’.

L’Isola dei Famosi: Ignazio Moser e il particolare notevole

Il bel fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, all’Isola dei famosi è arrivato in costume mostrando il bellissimo corpo palestrato: muscoli e tatuaggi super sensuali in primo piano.

Ignazio, fidanzassimo con Cecilia, fa scintille facendo impazzire tutti, compreso Giacomo Urtis (ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip e della stessa Isola):

“Ho capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di Ignazio…”

E’ questo ciò che scrive sui social facendo notare il particolare pacco che si evidenzia nel costume indossato per la prova.

La sorella di Belen è molto gelosa e lo ha messo in guardia prima che partisse per l’Honduras.

Il commento di Urtis sui social per Gilles

Urtis, sempre su Twitter, si esprime anche su Gilles Rocca – che ha lasciato l’Isola dei famosi dopo l’eliminazione. Secondo il chirurgo dei vip Gilles sarebbe un po’ troppo pesante soprattutto nella sfera sentimentale.

“Gilles non è un fidanzato… È una piattola…”

Urtis non risparmia nessuno e sui social diventa un vero e proprio opinionista del programma: uno in più, nonostante l’abbondanza, non fa mai male.

Ho Capito adesso perche’ cecilia rodriguez è così gelosa di Ignazio #isola pic.twitter.com/z2A34biwnG — Giacomo Urtis (@giacomourtis) May 3, 2021



Basta guardare alcuni screen della puntata andata in onda ieri per rendersi conto dei motivi dei commenti maliziosi del chirurgo e dei fan della trasmissione.