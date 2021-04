L’Isola dei Famosi, il pubblico elimina Vera Gemma: Fariba la più amata

È Vera Gemma l’eliminata della dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021. Il pubblico, tramite televoto, ha preferito che a proseguire l’avventura honduregna fosse Fariba Tehrani.

Si conclude così la tortuosa avventura dell’audace panterona romana, sbarcata in Honduras lo scorso 15 marzo. Un’eliminazione tutt’altro che sorprendente, dal momento che a scontrarsi con lei c’era Fariba Tehrani, regina indiscussa dei social.

Vera Gemma è stata eliminata con il 57% dei voti contrari del pubblico, una percentuale che fa comprendere come la sua popolarità sia calata drasticamente. A contribuire alla sua sconfitta, la sua personalità da donna alfa e la sua spiccata propensione all’indipendenza.

Trattandosi della sua seconda eliminazione, Vera Gemma non ha potuto beneficiare di una seconda chance su Playa Imboscada e si è avviata verso l’imbarcazione della produzione. Dopo l’uscita di Vera, Ilary Blasi ha annunciato la prova leader e le nomination.

I naufraghi, suddivisi nei due gruppi distinti e separati Primitivi e Arrivisti, hanno mandato al televoto settimanale Manuela, Miryea, Roberto e Ubaldo.

È questa la nostra vittoria, il loro sorriso. L’unico modo per far capire a Fariba che la sosteniamo era il televoto quindi sono contenta che sa di non essere sola. Ci siamo noi ❤️ #prelemi #giuliaxfariba pic.twitter.com/iWcL5nvArc

— piergiuli❤️ (@piergiuli1) April 27, 2021