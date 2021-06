L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini look total white per la 21° puntata:...

Ieri sera nella semifinale de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha sfoggiato un look che ha mandato in tilt l’intero web.

La giovane opinionista ha stupito tutti con il suo outfit total white: scopriamo tutti i dettagli del completo.

Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi

Ieri lunedì 31 maggio 2021, il reality di Ilary Blasi è tornato in onda con la ventunesima puntata della nuova edizione.

Per dare il via la conduttrice ha salutato i suoi fedeli opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

A inizio puntata Ilary ha chiuso il televoto e ha comunicato il risultato.

Isolde Kostner è stata eliminata con il 56% dei voti, a differenza di Matteo che si è salvato con il 44% di voti.

La naufraga ha voluto ringraziare tutti, soprattutto Ignazio Moser, che si è rivelato un membro fondamentale da quando è sbarcato sull’isola.

Ha concluso dicendo:

“Non la dimenticherò mai”.

Infine ha dovuto dare il bacio di Giuda e ha scelto di darlo a Matteo, in quanto tra gli ultimi arrivati.

Il ragazzo ha precisato che non se lo aspettava e che per lui sta diventando stancante finire sempre in nomination.

Elettra Lamborghini, look 21° puntata

I telespettatori a casa non hanno potuto non notare il magnifico look di Elettra Lamborghini.

La giovane opinionista ha sfoggiato un outfit in grado di mandare in tilt il pubblico.

Il completo total white ha davvero conquistato tutti; la giacca e pantaloni bianchi hanno fatto colpo.

Il look è interamente di White Wise, il prezzo però non è noto ma sappiamo bene che la bella ereditiera non rinuncia mai al lusso.

Riguardo all’acconciatura Elettra ha scelto di lasciare i suoi capelli al naturale quindi ha sfoggiato una capigliatura liscia.

Ovviamente non sono mancati i messaggi di apprezzamento sul web.

Come al solito la Lamborghini ha ricevuto migliaia di complimenti per la sua eleganza e bellezza e anche stavolta è riuscita a far colpo.

