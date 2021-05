Elettra Lamborghini spiazza tutti con la sua nuova acconciatura: capelli extra ricci.

La giovane opinionista de L’Isola dei Famosi ha deciso di cambiare completamente look: capelli ricci e vestito super attillato.

Elettra Lamborghini, dopo la malattia arriva il cambiamento

La giovane ereditiera, ha stravolto tutti con il suo nuovo look.

Ieri ha sfoggiato un’acconciatura completamente diversa dal solito a L’Isola Dei Famosi.

A dir la verità moltissimi telespettatori hanno notato un cambiamento non solo sul look ma anche a livello caratteriale, soprattutto dopo il Covid-19.

In tantissimi sui social, l’hanno criticata per non essere più la stessa Elettra, sembra quasi che si sia “calmata” e che non abbia più lo stesso carisma di una volta.

In tutti i programmi televisivi in cui l’abbiamo vista, la Lamborghini ha sempre conquistato il pubblico per il suo modo stravagante e travolgente.

Invece nel reality di Ilary Blasi è molto più pacata, forse perché c’è la conduttrice a rubarle la scena?

Elettra Lamborghini, look per la 19° puntata

Ieri la bella opinionista de L’Isola dei Famosi, ha messo in risalto la sua bellezza con un minidress di lurex super aderente color azzurro.

Un modello a girocollo, con le maniche lunghe e la gonna corta a portafoglio.

Come sapete, Elettra Lamborghini non rinuncia mai al lusso sfrenato, per questo ha scelto dei sandali argentati con tacco a spillo e catene di Giuseppe Zanotti, che valgono ben 996,00 euro.

Ma il dettaglio che ha colpito tutti è la sua nuova acconciatura, è passata a dei capelli super lisci a un extra riccio vaporoso stile afro.

Una scelta di stile che ha spiazzato tutti i telespettatori del reality.

La giovane opinionista, sa bene come stupire i suoi fan e stavolta ci è riuscita a piena voti.

