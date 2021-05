La Martani potrebbe anche rischiare una penalità per quanto affermato contro Andrea Cerioli ma non solo: gli attacchi social sono terribili!

La bufera si è abbattuta su Daniela Martani per quanto accaduto durante l’ultiima puntata de L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore la ex naufraga vegana è stata duramente attaccata dai fan di Andrea Cerioli.

Daniela Martani però non ci stà e risponde a tono agli insulti degli haters: ecco il durissimo scontro social, parole irripetibili!

L’Isola dei Famosi: Daniela Martani accusata di body shaming contro Cerioli

Un vero e proprio caso si sta ingigantendo nelle giornate successive alla messa in onda della 20esima puntata del relity L’Isola dei Famosi 2021. Protagonisti dello scontro sono stati Daniela Martani, ex naufraga ospite in studio, e Andrea Cerioli, primo finalista del reality.

La ex “Pasionaria” di Alitalia ha ironizzato sul fisico dell’ex tronista, facendo notare come gli scatti social non corrispondessero al fisico poco tonico mostrato sull’Isola.

La polemica è subito divampata già in studio con la “tirata d’orecchi” di Tommaso Zorzi, ed è continuata in maniera sempre più forte sui social.

Polemiche così forti che sul web si ipotizzano anche possibili provvedimenti contro la vegana, colpevole secondo alcuni di aver fatto del body shaming ovvero insulti sul fisico altrui.

Bufera social, insulti contro Daniela Martani: lei risponde così

La ex hostess bolognese è molto attiva sui social e poche ore fa ha voluto postare alcune Stories Instagram in cui mostra gli insulti che un utente fan di Cerioli le ha mosso sui social.

Le parole dell’hater sono davvero forti e pur partendo dal presupposto che non bisogna insultare le persone pronuncia parole irripetibili all’indirizzo della Martani.

“Spero che le cose che tu hai detto a Cerioli, te le vengano a dire anche a te un giorno..m***a umana”

L’hater ha fatto di più, ha accusato la Martani di aver potuto fare quelle affermazioni solo perché donna mentre se fosse stata un uomo non le sarebbe stato permesso. Terminando poi con insulti ancore più terribili:

“Vai a dormire, vegana schifosa lurida”.

Daniela Martani ha risposto così all’hater:

“Il livello intellettivo e di eloquio dei fan di Cerioli. Imbarazzanti”

La polemica dunque pare ancora molto accesa e di certo nella prossima puntata Ilary Blasi riprenderà la vicenda.

Gli appassionati dell’Isola dei Famosi sanno che durante il programma gli animi possono scaldarsi notevolmente tra i concorrenti e tra i rispettivi fan, quello che ci si augura è che anche sul web si possano moderare i toni ed evitare insulti così gravi.