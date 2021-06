L’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti e il giallo del fidanzato fantasma

Molti sono i sospetti e gli interrogativi che si addensano attorno alla figura di Mathieu, presunto fidanzato di Beatrice Marchetti. Su di lui aleggiano dubbi e scetticismo.

Il popolo della rete è andato alla ricerca di Mathieu, il misterioso fidanzato di Beatrice Marchetti, finalista de L’isola dei Famosi 2021. Un partner che per mesi non è mai intervenuto in trasmissione e nessuno ha mai avuto il privilegio di conoscere.

L’Isola dei Famosi 2021, il web getta ombre e scetticismo sul fidanzato di Beatrice Marchetti

Come mai il fantomatico Mathieu non è mai intervenuto nelle puntate de L’Isola dei Famosi? Secondo i più maligni si potrebbe trattare di un nuovo caso in perfetto stile “Mark Caltagirone”:

“Ma sul serio credete che Beatrice abbia un fidanzato? Mai una lettera, un filmato o un’ospitata in studio da Ilary… Nulla. È un bluff, un fidanzato fantasma creato per chissà quale strategia della sua agenzia”

I telespettatori sono scettici di default, e fanno bene. È oltremodo risaputo che quando si tratta di protagonisti di reality show, il rischio di imbattersi in love story create a tavolino aumenta in maniera vertiginosa.

Per il pubblico de L’Isola dei Famosi nutrire dubbi è legittimo. E finché la modella bresciana non farà luce sulla sua blindatissima vita privata, sul misterioso Mathieu continuerà ad aleggiare un alone di mistero.

