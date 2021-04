A L’Isola dei Famosi 2021 Awed si diletta nel grottesco gesto dell’ombrello. Un gesto irrispettoso e roboante che ha rivolto alla conduttrice Ilary Blasi.

Nel corso della decima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 il popolare youtuber Awed viene traghettato sul nuovo atollo Playa Imboscada e si presta ad un chiarimento finale con la neo eliminata Beatrice Marchetti. Un faccia a faccia segreto, avvenuto ad insaputa di tutti i naufraghi.

Dopo un lungo confronto, Ilary Blasi lancia un avvertimento ad Awed: se farà parola dell’esistenza di Playa Imboscada con i suoi compagni di avventura, sarà penalizzato finendo dritto in nomination. Un avvertimento semplice e coinciso.

L’Isola dei Famosi, Awed sfodera il gesto dell’ombrello alla conduttrice: brutta figura in diretta

Dopo essere tornato dagli altri naufraghi in Palapa, Ilary Blasi cambia idea e – in vena di spiritosaggini – gli tende un tranello per fargli confessare l’esistenza di Playa Imboscada:

“Naufraghi, Awed è reduce da un confronto in un altro luogo con Beatrice! Vero, Awed?”

Anziché confermare, il naufrago fa finta di non saper nulla. Col timore di finire in nomination, resiste alla provocazione ed esclama:

“No, io non lo so… Ero in Guatemala!”

Awed, che di certo non brilla per simpatia, ha accompagnato la sua esclamazione con un irrispettoso gesto dell’ombrello. Un gran signore, secondo il popolo dei social:

“Non mi è piaciuto per niente Awed che ha fatto il gesto dell’ombrello a Ilary. Si è preso troppa confidenza, neanche fosse sua sorella. È un maleducato. La conduttrice va rispettata e non sbeffeggiata”

Un gesto che è parso oltremodo offensivo e sul quale Ilary Blasi non ha proferito parola.