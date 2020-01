Il vero motivo dell’addio all’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi svela tutto: ecco chi condurrà il reality al suo posto

Alessia Marcuzzi rifiuta di condurre l’Isola dei famosi, la bellissima conduttrice romana cede il posto ad un’altra conduttrice, ecco chi è

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate degli ultimi tempi. La bravissima conduttrice in questi ultimi anni infatti ha condotto diversi programmi televisivi entrando nelle case degli italiano con il suo splendido sorriso. La giovane Alessia infatti, col tempo è riuscita a prendersi un posto importante all’interno della televisione, conducendo Temptation Island, Il grande Fratello e L’isola dei Famosi.Ed è proprio su quest’ultimo programma che la conduttrice ha preso una decisione importante.

Alessia Macuzzi rifiuta la conduzione dell’Isola dei famosi

La bellissima Alessia nonostante sia una donna molto stimata nel suo lavoro, ha deciso di mettere un punto alla conduzione del programma su Canale Cinque de L’Isola dei famosi.

Come hanno già annunciato le diverse indiscrezioni, ad aprile ricomincerà una nuova edizione del programma,questa volta a condurlo però non sarà la bravissima Alessia, ma qualcun altro che prenderà il suo posto. Pare infatti che la Marcuzzi abbia deciso di lasciare le redini alla bellissima ad un’altra conduttrice dello stesso livello.

Marcuzzi cede il posto a Ilary Blasi

A quanto pare però la decisione di lasciare a qualcun’altro non è stata sua. La decisione infatti non è stata per niente volontaria, ma partirebbe direttamente dai vertici della Mediaset, che addirittura avrebbe deciso il tutto, dopo la vicenda del caso Fogli, ma anche per cambiare un po. A quanto pare a prendere il posto della Marcuzzi sarà la bellissima Ilary Blasi. Insomma sembra che la Blasi stia pian piano aprendo le porte di un nuova esperienza del tutto diversa dalle altre.