Torna il consueto appuntamento con il reality di Canale 5 e si prevedono emozioni molto forti e sorprese inattese per i naufraghi in gara!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata in diretta de L’Isola dei Famosi 2021 che si avvia verso le fasi conclusive con alla guida come sempre la bellissima Ilary Blasi accompagnata da opinionisti, inviati e tanti ospiti!

L’Isola dei Famosi 2021, anticipazioni del 24 maggio: eliminazione e cambio di “playa”

Nuove emozioni attendono anche questa sera i telespettatori de l’Isola dei Famosi 2021. Dopo la proclamazione del primo finalista, questa sera si scoprirà chi sarà il secondo ad ambire al premio assieme ad Andrea Cerioli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Vedendo i day time delle ultime ore si sà che tra i naufraghi serpeggiano sempre più malumori, sospetti di strategie e stanchezza data dalla fame. Vi sono però anche alleanze molto strette tra i concorrenti che sperano di arrivare in fondo al reality!

Il televoto di questa puntata vede due donne in sfida: Fariba e Miryea. Due concorrenti molto diverse tra loro e che hanno sollevato pareri discordanti all’interno del gruppo dei naufraghi. Ni sondaggi social proprio la mamma di Silvia Salemi pare essere la favorita per lasciare il programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da l’isola dei famosi🌴🥥 (@isoladeifamosi15.sondaggi)

Chi la spunterà stasera? Ciò che accadrà su Playa Reunion non sarà l’unico momento di suspence: la produzione ha fatto sapere a Roberto e Beatrice che dovranno lasciare Playa imboscadissima ma non conoscono ancora la loro destinazione.

L’Isola dei Famosi salta prossima puntata? Ecco quando rivedremo Ilary e i naufraghi

Il reality della sopravvivenza è giunto alla sua ventesima puntata e, come già accaduto per il GFVip, sta andando in onda con un doppio appuntamento settimanale. Gli ascolti non hanno però bissato il successo ottenuto dai “cugini” del reality di Alfonso Signorini, e Mediaset ha cercato di correre ai ripari cambiando giorno.

Fermo restando l’appuntamento del lunedì infatti, la serata del giovedì è stata cancellata, spostando invece Ilary e company al venerdì in prime time.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Fan di Ilary Blasi (@davidefandiilary)



Un cambio che i telespettatori hanno appena iniziato a metabolizzare che già arriva l’annuncio che ci sarà uno stop.

Si tratta del prossimo venerdì 28 maggio quando al posto del reality di Ilary andrà in onda la super puntata finale della soap Il Segreto!

Per vedere dunque nuovamente gli aggiornamenti in prima serata dall’Honduras ed in studio si dovrà attendere lunedì 31 maggio 2021.

Per non perdere le anticipazioni riguardo le prossime emozionanti puntate de L’Isola dei Famosi e rimanere sempre aggiornato sui protagonisti dei reality del momento continuate a seguirci!

LEGGI ANCHE → Ballando con le Stelle,il clamoroso addio: fan increduli