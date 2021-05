L’Isola dei Famosi 2021 oggi non va in onda: la decisione Mediaset...

Cambio di programmazione per il reality cardine di Mediaset condotto da Ilary Blasi: la puntata prevista è saltata, ecco cosa accadrà ora.

Una decisione inaspettata è stata presa dai vertici Mediaset per L’Isola dei Famosi: la quindicesima puntata non andrà in onda come previsto oggi 6 maggio 2021.

Scopriamo insieme cosa è stato deciso e quale sarà il destino dei naufraghi, di Ilary Blasi e degli opinionisti.

L’Isola dei Famosi 2021 non decolla: i dati dello share

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi non pare proprio riuscire a decollare, nemmeno con l’idea di puntare sui due appuntamenti a settimana come accaduto per il GFVip.

Il programma è tornato sul piccolo schermo dopo una pausa lunga anni ed un cast di conduttori (Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino) ed opinionisti (Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi) tutto diverso. Ciò non è bastato però a far volare gli ascolti che, come attesta l’Auditel, si sono assestati attorno a modesti risultati.

Nello specifico per la puntata dello scorso 3 maggio lo share ha registrato punte del 17,40% pari a circa 2.9 milioni di telespettatori. Un risultato sotto tono per una prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Una capitana, c’è solo una capitana 😍 #IlPuntoZ pic.twitter.com/cnsatZgQx2

— Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) May 5, 2021

La prossima puntata vedrà proseguire la gara di sopravvivenza tra i naufraghi con una nuova eliminazione che avverrà tra Miryea, Ubaldo, Roberto ed Emanuela.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

LEGGI ANCHE → L’Isola dei Famosi, voci su Jeda: il colpaccio di Ilary, dove ce lo ritroveremo

Mediaset ha deciso: l’isola sarà di venerdì

La notizia è dunque ufficiale ed è stata confermata dal palinsesto odierno: il secondo appuntamento settimanale de L’Isola dei Famosi 2021 non sarà più di giovedì.

Le ipotesi sono diverse e pur senza conferma si pensa che la decisione sia stata presa dalle alte sfere Mediaset per evitare il confronto con la fiction Rai Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ed anche per lasciare spazio alle dirette di Supervivientes.

I fan del reality possono stare tranquilli: l’appuntamento con L’Isola sarà spostato al venerdì, sempre su Canale 5 alle 21.20. Una collocazione che ricorda quella del Grande Fratello, chissà se ora le sorti del programma cambieranno?

Appuntamento quindi per il 7 maggio 2021 mentre restano confermati gli appuntamenti con i day time che pur criticati per la brevità ( 10 minuti a blocco) danno aggiornamenti continui su cosa accade in Honduras.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Per non perdere nessuna novità che riguarda le tue trasmissioni preferite continua a seguirci e prendi nota dei cambiamenti nel palinsesto, così da non perdere nessun appuntamento!