L’Isola dei Famosi 2021, il look di Ilary Blasi in total white...

La prima puntata del venerdì dell’Isola dei Famosi è andata in onda con colpi di scena da cardiopalma, a stupire è sempre l’eleganza di Ilary!

Un’opinionista che ha dovuto abbandonare in urgenza la diretta per motivi di salute e tre naufraghi in nomination, questo ed altro è accaduto nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2021.

Nonostante gli ascolti non stiano premiando il reality di canale 5 a lasciare senza fiato i moltissimi fan sono gli oufit sempre diversi e ricercati della conduttrice: scopriamo cosa indossava nella 15° puntata Ilary Blasi!

L’Isola dei Famosi: paura per Iva ed i nuovi nominati

Una nuova puntata del reality più estremo di tutti è andata in onda ieri sera 7 maggio nella nuova collocazione del venerdì, scelta per puntare ad un crescendo negli ascolti.

La serata è stata ricca di colpi di scena alcuni anche da brividi come quello che ha riguardato l’opinionista Iva Zanicchi. La cantante 81enne è stata costretta ad abbandonare lo studio per un problema di salute imprevisto.

La sua mano sinistra era molto gonfia, a causa di una puntura di vespa, e la cantante sotto consiglio del medico, ha preferito recarsi in Pronto Soccorso. Attualmente non si hanno aggiornamenti sulla vicenda ma ci uniamo ai fan per gli auguri di pronta guarigione per Iva.

È stata anche la volta di nomination tutte al femminile. Tre donne infatti sono le candidate per l’eliminazione della prossima settimana: Fariba, Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo. Chi delle tre dovrà lasciare l’Isola?

L’Isola dei famosi 2021: look total white e pizzo per Ilary Blasi

Una nuova puntata per L’Isola dei Famosi ed un nuovo appuntamento per gli ormai moltissimi fan di Ilary Blasi e dei suoi look sempre stupefacenti.

Per la quindicesima puntata la signora Totti ha scelto un completo top-pantaloni in total white a trama pizzo a marchio Redemption.

La sensualità del top (695 €) che lasciava scoperta la pancia era accentuato dall’effetto fasciante e vedo non vedo del pantalone (797 €) lievemente a zampa di elefante e dai sandali a zeppa bejge.

Il look un po’ retrò dell’abito era completato dall’acconciatura ad onde effetto bagnato ad opera di Alessia Solidani, dal trucco Laura Barenghi e dal maxi mono-orecchino.

