L’edizione 2021 del reality è ormai giunta alla fine e stasera si conoscerà il vincitore. Chi è il favorito secondo i social?

Un’edizione de L’Isola dei Famosi molto controversa ma comunque che non ha lasciato indifferente il pubblico televisivo.

Per la prima volta la finale avverrà dall’Honduras, scopriamo tutte le anticipazioni dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2021!

L’Isola dei Famosi 2021, la finale: anticipazioni del 7 giugno 2021

Un’edizione molto controversa quella che ha segnato il ritorno sugli schermi televisivi del format L’Isola dei Famosi. Dopo un fermo di alcuni anni infatti il reality che mette alla prova la capacità di sopravvivenza dei vip che ne prendono parte è sbarcato nuovamente su Mediaset.

Questo anno è cambiata la conduzione, affidata ad Ilary Blasi che ha sostituito Alessia Marcuzzi. Il pubblico su tale scelta si è diviso tra chi preferiva Alessia e chi ha adorato la conduzione di Ilary. Certo è che l’edizione in corso ha generato diverse dinamiche che hanno richiesto sia polso fermo che ironia, tipiche della signora Totti.

Questa sera, 7 giugno 2021 andrà in onda la finalissima e per la prima volta in assoluto avverrà in diretta dall’Honduras! Fino a questa edizione infatti, la finale avveniva in Italia così da avere il vincitore in studio ma causa le restrizioni Covid che impongono quarantena a chi arriva dall’estero non sarebbe stato possibile.

Ad affiancare Ilary nella diretta finale saranno sempre gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi con Massimiliano Rosolino che “dirigerà i lavori” dall’Honduras.

L’Isola dei Famosi 2021: chi è il favorito per la vittoria?

Ovviamente questa sera attenzione puntata sui sei finalisti rimasti in gara: Valentina Persia, Ignazio Moser, Awed, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, e Matteo Damante. Tra loro ci sarà il vincitore che si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro.

Ma chi è il favorito tra loro? Secondo i sondaggi che impazzano sui social ad essere nettamente in testa alle preferenze del pubblico è Ignazio Moser seguito con un netto distacco da Beatrice Marchetti e Valentina Persia.

Per i naufraghi ci sarà una sorpresa di certo apprezzatissima: i loro cari sono volati fino in Honduras per sostenerli nella fase finale! Per Ignazio ci sarà la compagna Cecilia Rodriguez, così come per Andrea Cerioli arriverà Arianna Cirrincione.

Per Awed è invece sbarcato il fratello Daniele Paciello e di certo tali incontri porteranno grandi emozioni.

I fan della trasmissione attendono dunque con trepidazione la puntata in diretta stasera per scoprire chi sarà il fortunato vincitore de L’Isola dei Famosi 2021, in bocca al lupo a tutti i finalisti!