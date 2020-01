Lisbona, capitale che punta all’eco-sostenibilità per il 2020

Lisbona punta a diventare la capitale più eco sostenibile in Europa entro il 2020. Moltissimi sono i progetti che si stanno avviando o si sono conclusi

Lisbona punta a diventare la capitale green entro il 2020, lavorando su una vera e propria rivoluzione verde. Moltissimi sono i progetti avviati, ma senza dubbio quello senza precedenti prevede la piantumazione massiccia d’alberi. Si sta organizzando anche per la prossima Conferenza delle Nazioni Unite degli Oceani che si terrà a giugno.

Lisbona ed i suoi progetti green

Lisbona per raggiungere i suoi obiettivi investirà ben 60 milioni di euro, per poter attivare il suo programma che ha come cardine l’eco – sostenibilità, che vedranno coinvolti residenti e visitatori. Il progetto vedrà una convocazione il 10 gennaio il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres; il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, e il primo ministro, António Costa presso il Parco Eduardo VII.

Il progetto ha come motto Evolvere e durante la sua presentazione, ci saranno incontri per parlare della cura dell’ambiente, cambiamenti climatici, salute e sull’alimentazione sana. Presso l’Oceanario di Lisbona ci saranno delle mostre per parlare dele coste e del mare Portoghese e a partire dal 12 gennaio si pianteranno 20.000 alberi in tutta la città, per arrivare all’obiettivo ambizioso di 100.000 entro il 2021.

Durante tutto l’anno ci saranno molti eventi che faranno parte del progetto Capitale verde europea e a giugno ci sarà anche la Conferenza degli oceani delle Nazioni Unite. Questo complesso progetto è da sempre una delle battaglie del sindaco Fernando Medina, che ha accolto Greta Thunberg, appena tornata dalla conferenza che si tenne a New York sul clima.

Tutto questo progetto prevede anche misure coercitive, come ad esempio nuove multe per prevenire contro mozziconi che vengono gettati a terra, con cifre tra i 25 ei 250 euro. Altra misura è la lotta alla plastica, già a partire dal 2020 non si potranno più vendere bevande in bicchierini plastica e contenitori usa e getta in tutta Lisbona.