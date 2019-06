La vita in diretta, incidente stradale per la conduttrice: ‘Viva per miracolo’

Il nuovo conduttore de La Vita In Diretta

Il nuovo volto del programma di RAI Uno ‘La Vita In Diretta‘, subito dopo la laurea in scienze delle comunicazione, inizia la sua carriera costellata di grandi soddisfazioni. La conduttrice, nata a Ortolana nel 1979, ha collaborato per il Resto del Carlino. Pochi anni fa, ha intrapreso un importante esperienza televisiva in veste di autrice della trasmissione Rai Uno estate e e Uno Mattina estate. Da poche settimane è, insieme a Beppe Convertini, al timone della versione estiva del programma condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. In una recente intervista a TvBlog ha dichiarato di essere felice di essere la conduttrice del rotocalco pomeridiano della prima rete:

“Sono contenta di fare La vita in diretta, perchè è un programma che contiene tanti tasti. Porterò il mio essere giornalista nei temi di cronaca che tratteremo, ma anche la mia esperienza di conduzione fatta con Maurizio Costanzo a S’è fatta notte.”

Nella mente della giornalista è ancora vivo il ricordo dell’incidente stradale di tre anni fa, insieme a suo marito.

Lisa Marzoli: il racconto dell’incidente stradale

Lisa Marzoli è stata coinvolta in un brutto incidente stradale nell’ottobre del 2016. La giornalista era insieme a suo marito, l’imprenditore romano Francesco Borrelli. Stando alle informazioni raccolte tre anni fa, i due erano a bordo di una Maserati e viaggiavano ad una velocità di circa 110 Km/h. Improvvisamente, l’auto uscì di strada a causa di un guasto meccanico, nei pressi di Genova. Il guasto causò si schiantò contro le protezioni.

La giornalista ha avuto un trauma cranico mentre suo marito si fratturò alcune costole. Per fortuna, ora è solo un brutto ricordo.