Brutto incidente per Lisa Fusco, lividi neri sul corpo: dopo la spaccata, un’altra rovinosa caduta in diretta – Foto

Lisa Fusco, la subrettina preoccupa i fan. L’ex concorrente del Grande Fratello incidente pericoloso, lividi su tutto il corpo

La simpaticissima Lisa Fusa, in arte La Subrettina, è tornata di nuovo nell’occhio del gossip.Questa volta però, la piccola soubrette, ha fatto preoccupare i fan per una foto postata sui social.

Lisa Fuso incidente a “Stasera tutto è possibile”

In queste ultime settimanale sta andando in onda il bellissimo “Tutto è possibile” condotto dal bellissimo Stefano De Martino, ex ballerino della scuola di Amici e attuale marito di Belen Rodriguez. Il programma sta ottenendo un enorme successo anche grazie ai fantastici ospiti della prima puntata, come Biagio Izzo e i The Jackal.

Pare però che nella puntata di stasera, ci sarà la simpaticissima Lisa Fusco, ex subrettina del programma Telegaribaldi, nota per la sua simpatia e per le sue dolorosissime spaccate. La simpatica Lisa, infatti si divertirà insieme agli altri ospiti a recitare, ballare, cantare e addirittura mimare in una piccola stanza inclinata a 22 gradi.

Lisa Fusco lividi su tutto il corpo

La puntata con la simpaticissima subrettina, andrà in onda proprio stasera, dove vedrà la piccola Lisa recitare e ballare in questa piccola stanza inclinata a 22 gradi. La soubrette infatti, già ha anticipato sui social le conseguenze che il programma su Rai 2 le ha portato. In queste ultime ore infatti, Lisa, ha postato un immagine che ha lasciato a bocca aperta i suoi numerosi fan sui social. La subrettina infatti, ha pubblicato una foto sul suo profilo personale di Instagram davvero inquietante. La bella Lisa infatti ha mostrato ai suoi fan i spaventosi lividi che ha sul suo corpo. La subrettina infatti, ha sottolineato che quei lividi se li è procurati, nella puntata che vedremo stasera di Stasera tutto è possibile.

Nella foto pubblicata da Lisa su Instagram, infatti, si vede perfettamente il livido enorme sulla coscia, ma non specifica come se le fatto, anzi invita i suoi fan a guardare stasera la puntata su Rai 2.