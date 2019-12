Labbra, zigomi e mento rifatti, Lisa Fusco un’altra persona ‘Ora sono felice’: le parole della soubrettina

Lisa Fusco, irriconoscibile dopo i ritocchini al viso. L’ex concorrente a Stasera Tutto e Possibile, lascia i fan senza parole

Lisa Fusco in arte la Soubrettina è uno dei volti iconici della televisione italiana, che recentemente abbiamo visto nelle vesti di concorrente a ‘Stasera tutto è possibile’ condotto dal ballerino di Amici, Stefano De Martino.

Ultimamente si è concessa ad una lunga intervista al noto settimanale ‘Novella 2000’ dove ha rivelato di essersi sottoposta a piccoli interventi di Chirurgia Estetica al viso. Scopriamo di più.

Lisa Fusco a Novella 2000: ‘Ho fatto un piccolo intervento’

Nella sua recente intervista a Novella 200, la ‘soubrettina’ ha rivelato di essersi sottoposta a piccoli interventi di chirurgia estetica al viso.

Come ha raccontato alla celebre rivista ha utilizzato dei metodi non troppo invasivi perche la sua intenzione non era quella di ‘stravolgere’ il suo aspetto:

‘Ho fatto un piccolo intervento per piacermi di più’

poi aggiunge:

‘Vorrei precisare che avevo paura di stravolgere il mio aspetto fisico e […] ho utilizzato una soluzione alternativa che durava solo qualche mese’

ha spiegato la Fusco la quale rivela inoltre il nome del medico che ha effettuato le iniezioni di acido ialuronico, il Dottor Salvatore Artiano. Infine la showgirl partenopea si dice soddisfatta dell’intervento subito e più ‘si guarda’, ‘più si piace‘.

Ecco alcune foto pubblicate qualche mese fa dal settimanale ‘Nuovo’ mentre la stessa si sottopone alle inziezioni (l’articolo continua dopo la foto).

Lisa Fusco: ‘Marcello mi ha proposto di sposarci’

L’intervista si sposta poi sul piano sentimentale. La showgirl è fidanzata con Marcello, con il quale dopo una crisi di coppia ha ritrovato la pace e la serenità.

Più uniti di prima, dopo aver rinviato la del grande giorno, presto i due convoleranno a nozze:

‘L’amore sta andando a gonfie vele. Marcello ed io siamo sempre più uniti. Finalmente mi ha proposto anche di sposarci’

poi aggiunge:

‘non sapete che emozione sto provando in questo periodo. Ho accettato senza batter ciglio. Non potevo desiderare altro’

conclude Lisa Fusco.