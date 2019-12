Liposuzione, richieste in aumento: il “colpevole”? L’abbigliamento sportivo

L’abbigliamento sportivo è responsabile di un picco del 12% nella domanda di liposuzione tra le donne, hanno affermato gli esperti.

Liposuzione e abbigliamento sportivo, un binomio molto forte negli ultimi tempi.

Leggings, reggiseni sportivi e scarpe da ginnastica sono un indumento non solo da palestra, ma anche da tempo libero.

Per indossarli, però, le donne cercano di migliorare il loro corpo, non solo facendo attività fisica, propendendo per la liposuzione.

Invece di intensificare la routine della palestra nella speranza di migliorare la silhouette, in molte si stanno rivolgendo alla chirurgia plastica, secondo la British Association of Aesthetic Plastic Surgeons.

L’organizzazione ha espresso preoccupazione per il fatto che la chirurgia plastica sta diventando una “merce“, poiché le celebrità parlano liberamente delle procedure, alcune delle quali sono disponibili facilmente.

BAAPS ha rivelato dati sull’andamento della chirurgia nell’ultimo anno, con interventi di liposuzione, in cui il grasso viene rimosso da stomaco, fianchi, cosce o glutei.

Le richieste aumentate del 12% a 2.286 totali.

L’addominoplastica, che rimuove la pelle in eccesso per aiutare a modellare lo stomaco dopo la perdita di peso, ad esempio, è aumentata del 5%.

L’ex presidente BAAPS Rajiv Grover, che ha compilato l’audit, ha dichiarato:

“L’ascesa (della liposuzione) arriva in un momento in cui la popolarità di programmi TV come Love Island [programma inglese] ha spinto ad avere un busto tonificato”

Ma non solo: “le ha anche spinte dal fatto che si vuole indossare abbigliamento sportivo attillato”.

Athleisure: sportive e scolpite

Athleisure mira a combinare moda e funzionalità in modo che chi lo indossa possa andare dalla palestra a un bar – o persino lavorare – senza cambiarsi.

Il termine è entrato ufficialmente nel dizionario inglese, ad aprile 2016, definito come “abbigliamento casual da indossare per l’esercizio fisico e per uso generale“.

Grover ha dichiarato:

“La tendenza è anche guidata dall’apertura di celebrità come Jane Fonda che hanno recentemente ammesso di essere stata sottoposte a intervento chirurgico per diversi decenni per migliorare il suo aspetto e prolungare la sua carriera“.

Il gruppo di esperti teme che le persone non prenderanno seriamente in considerazione la chirurgia estetica in un’età in cui è sostenuta così regolarmente dalle celebrità.

Grover ha dichiarato:

“Il pericolo che la chirurgia estetica diventi troppo strettamente collegata alla reality TV o all’approvazione delle celebrità è che può far sembrare la chirurgia un prodotto di base, cosa che non dovrebbe mai essere così”.

“Un’operazione non è qualcosa che può essere semplicemente restituito al negozio in caso di ripensamenti.”

Altre aree della chirurgia estetica in aumento sono i lifting del viso e del collo, del 9% e i lavori al naso del 3%.

Ma gli lifting delle sopracciglia sono diminuiti del 14% negli uomini e nelle donne, presumibilmente perché i trattamenti non chirurgici sulla strada principale sono più accessibili.

Commentando il passaggio a procedure high street, BAAPS ritiene che la sicurezza dei clienti potrebbe essere a rischio.

Il presidente e consulente del BAAPS, il chirurgo plastico Paul Harris, ha chiesto regolamenti più severi in questi contesti non sanitari.

Harris ha dichiarato: “L’aumento delle procedure cosmetiche non chirurgiche di alta strada e fai-da-te è estremamente preoccupante per una serie di motivi, non ultimo il potenziale profitto da porre prima dell’assistenza al paziente”.

“Altre questioni riguardano il fatto che facilita l’accesso alle operazioni alle minorenni, che le aspettative non realistiche potrebbero non essere affrontate”

“Eventuali complicazioni di emergenza dovrebbero essere affrontate al di fuori di un ambiente medico”.

E aggiunge: “È urgentemente necessaria un’ulteriore regolamentazione di prodotti, professionisti, procedure e locali per garantire il benessere fisico e psicologico dei pazienti”.