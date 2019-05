Lione, pacco bomba con chiodi e bulloni esplode in pieno centro: il bilancio dei feriti – VIDEO

Lione, pacco bomba con chiodi e bulloni esplode in pieno centro: il...

Macron, parla di un nuovo ‘attacco’ allo stato francese. Pacco bomba esplode in pieno centro a Lione. Paura tra la popolazione, tra i feriti anche una bambina: ecco il bilancio

Paura a Lione, questo pomeriggio, dove verso le 17.30 in pieno centro nei pressi di Place Bellecour, è esploso un pacco “riempito di chiodi e bulloni”. L’esplosione dell’ordigno ha causato diversi feriti, ad ora quantificabili in 10 persone, tra cui anche una bambina di soli 8 anni.

Attacco a Lion, paura nello stato Francese: “Ho sentito un grande boato”

Subito dopo l’esplosione copiosi su twitter i post di coloro i quali sono stati testimoni di quello che il Presidente Macron ha definito come un ‘attacco’ a seguito del quale fortunatamente ad ora ‘non risultano morti’, 10 come già accennato i feriti, per lo più agli ‘arti inferiori’.

I residenti e i passanti, così come hanno raccontato su Twitter hanno raccontato di aver udito un fortissimo botto, e di aver visto le finestre di una paninoteca, nei pressi di dove si è verificata l’esplosione, in frantumi.

Secondo le testate giornalistiche francesi, il pacco bomba “riempito di chiodi, viti e bulloni era posato per strada”, al numero 16 di rue Victor-Hugo.

Il pacco bomba, secondo quanto riportato dalla testata locale ‘Dauphine’, sarebbe stato depositato per strada da un uomo a bordo di una biclietta, per poi esplodere nel pieno centro di Lione. Attualmente il quartiere è transennato. E’caccia all’uomo.

Ecco il video di quegli attimi di panico catturati da un passante: