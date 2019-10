Linus, il terribile lutto ‘Non ci sei più’: il doloroso post del Deejay commuove i fan

Il conduttore radiofonico Linus ha postato su Instagram una foto che esprime il dolore per un tremendo lutto che lo ha colpito

Linus ha commosso il web con un post su Instagram in cui sfoga tutto il suo dolore per una grave perdita che lo ha colpito e che non smette di fargli male. Ecco cosa è accaduto

Il tremendo lutto in famiglia

Classe ’57, il famoso Linus, nome d’arte di Pasquale Di Molfetta, è fin dal lontano 1996 il direttore artistico di Radio Deejay ed è conosciutissimo dal pubblico sia televisivo che radiofonico.

L’amore di Linus per la musica ed il suo lavoro è risaputo, ma altrettanto quello immenso per la sua unita famiglia.

Linus, fratello maggiore di Albertino, anch’egli deejay e conduttore radiofonico, non ha mai fatto mistero di essere legatissimo alla sua famiglia.

Come riporta anche sologossip i suoi genitori Maria e Michele si impegnarono molto, quando i bambini erano piccoli e la vita era economicamente difficile.

Della mamma in particolare Linus ha detto più volte che da giovane era una donna sia bella che con un gran senso dell’umorismo.

I suoi moltissimi folowers lo seguono e lo apprezzano anche perché Linus è sempre sincero e condivide tutto, come capitò qualche mese fa con il brutto incidente che lo vide protagonista.

Il post di Linus che ha commosso il web

Sul profilo Instagram del quasi 60 enne direttore radiofonico, è apparsa nelle scorse ore una foto che ha lasciato tutti i suoi followers senza parole.

Abituati infatti a conoscerlo sempre sorridente, sia in tv che sentendo la sua voce in radio, in questo post Linus apre il suo cuore mostrando un lato di sè fragile e sofferente.

La foto infatti ricorda proprio la sua amatissima mamma Maria, che l’uomo ha perso 30 anni fa ma questa ferita non ha mai smesso di sanguinare.

La foto ritrae la donna quando ancora era in piena salute insieme proprio al figlio primogenito ancora ragazzo.

Lo scatto è dolcissimo e trasuda amore e ricordi ed è comprensibile che il dj abbia voluto condividere con chi lo ama e lo segue questo pensiero bellissimo per la sua dolce mamma.

Anche la didascalia della foto è struggente: