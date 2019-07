Linus sta male, costretto a rinunciare alla Radio per problemi di salute: il triste post su instagram

Linus, il noto speaker di Radio Deejay, assente dalla nota emittente a causa di problemi di salute.

La verità rivelata dallo stesso conduttore radiofonico in un post su Instagram. Ecco cosa lo terrà lontano dal lavoro.

Linus, dopo aver fatto compagnia per anni i suoi fedeli radioascoltatori di Radio Deejay, sarà per un pò assente dall’emittente.

Ad annunciarlo lui stesso durante il programma ‘Chiama Estate’. Parole, quelle di Linus, che hanno preoccupato non poco i radioascoltatori, soprattutto dopo aver richiesto gentilmente ai suoi ascoltatori privacy per quanto annunciato.

Ma cosa gli è accaduto? A rivelarlo è lui stesso poco dopo, per evitare il panico tra i fan, in un lungo post sul suo profilo personale di Instagram.

Linus ha rivelato che si assenterà per due settimane dal programma. Ecco perchè:

poi continua, rivelando il motivo della sua assenza dal programma:

‘NON SONO IN VACANZA, NON SONO IN GIRO IN BICI, NON SONO AMMALATO. STO SOLO FACENDO UN TAGLIANDO ALLA MIA SCHIENA CHE NON È MOLTO FELICE DI TUTTI I CHILOMETRI CHE HO FATTO IN QUESTI ANNI […] PER UN PAIO DI SETTIMANE DEVO STARMENE BUONO BUONO, E QUINDI NIENTE RADIO, NIENTE LAVORO, NIENTE DI NIENTE’