Lino Guanciale, in arrivo nuova fiction: remake di “This is us”

Iniziate le riprese della nuova fiction “Noi” che andrà in onda su Rai 1, scopriamo tutte le anticipazioni su trama e cast!

Un grande momento professionale per l’attore Lino Guanciale che ha appena concluso l’avventura nei panni del Commissario Ricciardi.

Ecco tutto quello che sappiamo fin ora sul nuovissimo progetto tv con Lino Guanciale.

Al via le riprese della fiction “Noi”, lo spoiler!

L’annuncio è giunto ufficiale ed ha acceso tutti i fan dell’attore Lino Guanciale. Sono partite in 15 febbraio scorso a Roma le riprese della nuovissima serie targata Rai.

La fiction sarà un remake di una serie tv americana molto famosa, che si intitola “This is us”.

Ovviamente sarà adattata per il nostro Paese e tra gli spoiler emerge già il titolo: “Noi”. La serie è stata scritta- per l’Italia- da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero, ed è diretta dal regista Luca Ribuoli.

Dalle anticipazioni sappiamo che sarà una serie molto corposa, composta da ben 12 episodi da 50 minuti l’uno, come riporta che Adnkronos.

La trama segue il filone originario: racconterà le vicende di una famiglia con padre, madre e tre figli con uno stile narrativo molto particolare. Come nella serie originale, la narrazione avverrà non linearmente ma con “salti” temporali per seguire le varie storie legate ai personaggi.

Tutti i personaggi infatti saranno evidenziati a tutto tondo, nel cammino della loro vita verso la propria felicità: una serie dunque che vuole dimostrare come ogni vita ed ogni gesto possa legarsi a ad un altro e superare i limiti del tempo e dello spazio.

La fiction è una produzione Cattleya assieme a Rai Fiction, ed è distribuita a livello mondiale, come l’originale, da Disney Media and Entaertainment Distribution. Andrà in onda in prime time su Rai 1 per sei serate con due episodi ciascuna.

Cast d’eccezione: Lino Guanciale e non solo

Come per lo stile narrativo anche per il cast della prossima fiction “Noi” si è pensato ad un team di attori ricercato e molto vario. Ecco gli attori ed i personaggi che interpreteranno:

Lino Guanciale sarà il padre Pietro

sarà il padre Pietro Aurora Ruffino sarà la madre Rebecca

sarà la madre Rebecca Livio Kone sarà il figlio Daniele

sarà il figlio Daniele Dario Aita sarà Claudio

sarà Claudio Claudia Marsicano sarà Caterina

Nella serie originale che oltreoceano è alla sua quinta stagione, i due ruoli principali sono interpretati da Milo Ventimiglia e Mandy Moore. Lino Guanciale è da poco reduce del grande successo con Il Commissario Ricciardi serie di cui ha già spoilerato il probabile sequel!

Non c’è ancora una data precisa per la messa in onda della prima puntata di “Noi” ma le indiscrezioni danno come il prossimo autunno la collocazione più probabile.

Non resta dunque che avere un po’ di pazienza ed attendere la messa in onda della fiction che promette grandi ascolti!