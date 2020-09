Lino Banfi, la lotta contro l’Alzheimer ‘Le sto provando tutte’: la malattia devastante della moglie

Da diversi anni, Lino Banfi sta vivendo un vero e proprio dramma a causa della malattia di sua moglie Lucia. L’attore torna a parlare di questa sua battaglia contro l’Alzheimer.

E’ uno degli attori del cinema e della televisione italiana più amati e più apprezzati. Nel corso della sua lunghissima carriera, Lino Banfi è stato protagonista di molti film e serie televisive di grande successo. I suoi personaggi resteranno per sempre ,nel cuore del pubblico italiano da Oronzo Canà de L’allenatore nel pallone a Nonno Libero de Un medico in famiglia. Dal 1962, l’attore pugliese è sposato con Lucia, la donna con la quale ha condiviso tutta la sua vita. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di due splendidi figli, Walter e Rosanna, anche quest’ultima è una nota attrice.

Da tempo, vivono un vero e proprio dramma in quanto sua moglie si è ammalata di Alzheimer, problema che ha portato il marito a ridurre anche i suoi impegni lavorativi per starle vicino.

In una passata intervista a Domenica In, Lino Banfi ha rivelato che insieme hanno fatto una vita ‘morigerata’:

“Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia”