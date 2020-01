‘Le sto provando tutte’ La malattia devastante, Lino Banfi: le parole per la moglie straziano i fan

‘Le sto provando tutte’ La malattia devastante, Lino Banfi: le parole per...

L’attore de Il medico in famiglia, Lino Banfi ha rivelato ai fan il suo sentimento drammatico relativo alla lotta contro la malattia della moglie

Lino Banfi è uno degli attori più amati degli ultimi anni. Il suo ruolo nella bellissima fiction Un medico in famiglia, dove è diventato il nonno d’Italia.La sua carriera è iniziata quando era molto giovane,ottenendo un enorme successo in Italia.

Lino Banfi commuovo il pubblico

Lino Banfi è uno degli attori più amati degli ultimi tempi. La sua carriera è costellata da tantissimi successi e sopratutto serie televisivi che col tempo sono diventate punto di riferimento per il pubblico italiano. L’attore infatti ha lavorato con migliori attrici di successo come appunto, Edwige Fenech a Gloria Guida e tantissimi altre.

Quello che in molti non sanno è che Lino Banfi, nonostante lavorasse con donne bellissime e di successo, ha donato il suo amore soltanto ad una di quelle donne che oggi è sua moglie.

Lino e Lucia, infatti sono sposati dal 1962 dove hanno avuto due splendidi figli.I due all’epoca come ancora oggi sono molto uniti ed innamorati, ma purtroppo Lucia,nel corso del tempo, è stata colpita da una malattia neurologica grave. L’attore in questa circostanza è molto vicino alla moglie, tanto da aver preso una decisione molto importante al riguardo.

Banfi, parole commoventi per la moglie Lucia

Dopo scoperto la malattia che ha colpito la moglie, Lino non si è arreso ed ogni giorno, si prende cura della moglie Lucia ormai da anni. Lo stesso attore in una recente intervista ha dichiarato:

.“La seguono i medici migliori. Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”.

Ma quello che ha commosso il pubblico, sono state alcune parole di Lino Banfi davvero commoventi. L’attore ogni giorno si prende cura della moglie Lucia e sente il bisogno irrefrenabile di farla stare bene nonostante lei continui a dimenticare del tutto le cose. La malattia infatti per la signora Lucia sta man mano peggiorando e nonostante ciò Banfi sta facendo di tutto per renderle la vita leggera, lo stesso attore infatti ha dichiarato di aver rinunciato ad un ruolo televisivo molto importante.

Pare infatti che la commedia televisiva ” Indovina chi sposa mia figlia” abbia avuto un enorme successo in Germania e Banfi insieme ad altri attori sarebbe dovuto presentarsi negli Stati Uniti per conoscere Robert De Niro. Nonostante la soddisfazione, il buon senso e l’amore ha prevalso su tutto, l’attore infatti ha deciso di rifiutare l’incarico per restare il più possibile a fianco della moglie Lucia.