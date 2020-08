Test: Dimmi come ti siedi e ti dirò chi sei. Leggi il...

Come ti siedi sul pavimento? Scopri cosa rivela di te il tuo linguaggio del tuo corpo. Mettiti alla prova con questo test.

Tutto ciò che fa il tuo corpo rivela qualcosa della tua personalità. I nostri corpi, infatti, hanno un proprio linguaggio. Esprimono molto sul tipo di persona che siamo e sul nostro stato d’animo. Secondo Exforsys

“Il linguaggio del corpo, che è meglio definito come una forma di comunicazione non verbale mostrata attraverso espressioni facciali, gesti, postura e movimenti del corpo, la dice lunga sulla personalità di una persona”

Anche le cose più semplici rivelano più di quanto tu possa immaginare. Mantenere un buon contatto visivo mentre parli, ad esempio, dimostra che sei una persona sicura di te.

Camminare a testa alta, ad esempio, rivela che sei orgoglioso di chi sei e di ciò che hai ottenuto nella vita. Allo stesso modo, il modo in cui ti siedi per terra può rivelare molte cose sulla tua personalità a cui non avresti pensato.

Come ti siedi a terra? Scopri che persona sei

1. Seduta laterale

Se ti trovi spesso seduto in questa posizione, con il tuo corpo leggermente disteso, appoggiato su una delle tue braccia e i tuoi piedi piegati al tuo fianco, allora sei il tipo di persona di natura un po’ stoica. Ti impegni con gli altri ma non esagerare. Allo stesso modo, ti piace mantenere una calma distanza da coloro che ti danno sui nervi.

Dalla postura, diventa chiaro che ti piace trovare quel punto debole tra l’indulgenza e il mantenimento di una certa distanza allo stesso tempo. È una posizione molto diplomatica da prendere e rivela che sei il tipo di persona che sa essere intelligente, discreta, piena di tatto e acuta. Complimenti!

2. Reclinato

Se ti ritrovi spesso a sdraiarti all’indietro mentre sei seduto sul pavimento, allora hai un approccio molto calmo e rilassato alla vita. Sei una persona a cui non piace mettere le cose a posto ma preferisce che si sistemino da sole. Sei il tipo di persona che non si precipiterebbe a fare certe cose solo perché lo fanno tutti gli altri.

Sei una persona che preferisce la compagnia di amici molto stretti e non si preoccupa davvero della gente. Ama, vivi e lascia vivere è ciò in cui credi perché sei il tipo di persona che valorizza la propria tranquillità al di sopra di ogni altra cosa.

Sei molto ordinato nei tuoi pensieri e sai che puoi gestire le situazioni peggiori quando arrivano, ma fino a quando non lo succede, non perdo il sonno per questo. Estremamente intelligente!

3. A gambe incrociate

Se ti trovi spesso seduto a gambe incrociate e ti senti più a tuo agio in questa posizione, allora sei una persona a cui piace vivere il momento. Sei il tipo di persona a cui non piace passare il tempo a preoccuparsi di cose lontane, nel passato, né ti piace speculare su cose che devono ancora accadere.

Ti piace essere presente nella vita che hai attualmente e adori il momento che vivi che, poi, trasformi in ricordo. Sei il tipo di persona che gli altri apprezzano perché mantieni i tuoi pensieri concentrati sul qui e ora.

Ci vuole molto impegno per essere così consapevoli del proprio ambiente attuale, ma lo fai sembrare un gioco da ragazzi. Davvero stimolante!

4. In ginocchio

Se ti trovi spesso seduto in ginocchio e piegato leggermente in avanti, sei il tipo di persona curiosa e premurosa per natura. Sei una persona interessata a conoscere, imparare e acquisire conoscenze più approfondite sulle cose.

Ad esempio, se qualcuno ti parla, ascolti attentamente con l’intenzione di capire piuttosto che giudicare. La tua intrinseca curiosità ti fa scavare più a fondo nei tuoi pensieri e spesso ti ritrovi a passare da un argomento all’altro assimilando ogni piccola informazione. Sei uno studente eccellente.