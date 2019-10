Linate riapre sabato con tante novità: dai sistemi d’imbarco delle valigie alle piste. Domani taglio della torta e spumante per tutti i passeggeri del volo Alitalia delle 18:00.

A Linate manca soltanto la linea metropolitana che è in completamento.

Aeroporto di Linate: sabato i primi voli

Una torta ed il brindisi, attenderanno i passeggeri che atterreranno a Linate con il volo Alitalia di sabato alle 18. Inoltre, saranno presenti anche le autorità e chi ha lavorato a questa importante ristrutturazione. Bisognerà attendere domenica 27 ottobre per avere il primo decollo definitivo dall’aeroporto: il volo Lufthansa delle 6:30.

Quali saranno le novità

Fortemente voluto da Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Armando Brunini ad, il restauro dell’aeroporto di Linate ha avuto come obiettivo quello di renderlo uno dei più moderni d’Europa.

Tra le novità: la tecnologia Tac che controlla diverse zone dell’aeroporto; i controlli biometrici facciali, le code sempre più corte. In fase di sperimentazione, infatti, il controllo facciale che permetterà ai viaggiatori di imbarcarsi senza presentare i propri documenti. Entro il 2023 ci si aspetta che la linea blu della metropolitana, possa giungere anche a Linate. Di moderno, però, al momento c’è ancora “poco”: una pista da 22 milioni di euro ed un sistema che imbarca le valigie con scansione in 3D (Baggage Handling System). La manutenzione delle piste è necessaria per legge ogni 15/20 anni. Per le altre migliorie bisognerà attendere il 2021 quando all’aeroporto aprirà anche l’area dedicata a negozi e ristoranti.