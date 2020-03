Lina Sastri, chi è la celebre attrice italiana? Marito, figli, carriera

Chi è Lina Sastri, la celebre attrice italiana classe ’50, tra i possibili concorrenti della nuova edizione del talent show Ballando con le stelle

Scopriamo tutti i segreti di Lina Sastri, dall’infanzia a Napoli al successo nel mondo del cinema italiano, dal percorso musicale, fino ad arrivare alla probabile partecipazione al talent show di Ballando con le stelle.

Chi è Lina Sastri

Lina Sastri, all’anagrafe Pasqualina Sastri, nasce a Napoli il 17 novembre del 1950 sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Entra a far parte del mondo dello spettacolo ed esordisce al cinema con Il prefetto di ferro nel 1977. Dopo l’esperienza con la pellicola diretta da Pasquale Squitieri, prende parte a numerosi film.

Tra questi, vi sono La donna delle meraviglie, Segreti segreti, L’inchiesta, Strana la vita, Le lunghe ombre, La posta in gioco, Gioco di società, Luisa Carla Lorenza e… le affettuose lontananze, Piccoli equivoci, La famiglia Buonanotte, Celluloide, Li chiamarono… briganti!, Le ali di Katja, Giovani, Lascia perdere Johnny!, K. Il bandito, Baarìa, Passione, To Rome with Love, Prigioniero della mia libertà, Napoli velata e tanti altri.

Nel corso della sua carriera diventa, oltre che attrice, anche autrice, regista e cantante: nell’ambito musicale pubblica ben 15 album.

La Sastri ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Mi manda Picone (1984) e per Segreti segreti (1985) e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per L’inchiesta (1987).

Nel 2020 compare tra i nomi dei presunti concorrenti della nuova edizione del talent show di Ballando con le stelle.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardanti la vita privata della Sastri. Ciò che è noto è che si sia sposata nel 1994 con il danzatore argentino Ruben Celiberti, matrimonio che è terminato nel 2001, anno della separazione. Sembra che l’attrice non abbia figli.