Limone ghiacciato: ecco tutti i benefici che ha su pelle e salute

Tutti i benefici per la salute del limone ghiacciato. Ecco come usarlo.

Il limone fa parte della nostra vita alimentare da secoli. Fino ad oggi li abbiamo usati sotto forma di succo o fette.

Oggi vi parleremo di un’altra forma che è buona per le persone che soffrono di cancro, obesità e diabete.

È stato dimostrato che la buccia di limone contiene più sostanze nutritive rispetto al succo e contiene composti che combattono molte malattie.

Il modo migliore per ottenere i massimi benefici è congelarli, grattugiarli e utilizzarli. Ecco come fare.

Contiene composti antitumorali

Secondo gli studi, il limone contiene circa 25 composti antitumorali tra cui vitamina C, glicosidi, pectina e limonene.

Rimuove i rifiuti tossici

Secondo la ricerca, le bucce hanno mostrato il potenziale per rimuovere tutti i rifiuti tossici dal corpo umano.

E questo è il motivo per cui vengono utilizzati nel trattamento dei malati di cancro in India e all’estero.

Buono per la pelle

Le estetiste concordano sempre sul fatto che la scorza di limone è un ottimo esfoliante che non solo rimuove la pelle morta, ma la idrata.

Perché congelarli?

Secondo gli esperti, più che nel succo, i nutrienti sono presenti nella sua pelle e questo è il motivo per cui si consiglia di congelarli e quindi utilizzarli per scopi alimentari e di cura della pelle.

Come congelare il limone?

Poiché i nutrienti sono presenti nella buccia, è importante lavarli correttamente in acqua corrente.

Quindi, disinfettali con bicarbonato di sodio o aceto di mele. Lavali di nuovo sotto l’acqua corrente e mettili nel congelatore per una notte.

Come usarlo?

Una volta congelati, grattugialo in un barattolo di vetro e tieni il barattolo nel congelatore e usalo come e quando richiesto.

Si consiglia di utilizzare la buccia grattugiata come condimento per insalate, zuppe, succo e persino nelle salse fatte in casa.