Limone e dentifricio, la tecnica funzionante per pelle e capelli rigenerati

Sapevi che utilizzare una miscela di limone e dentifricio fa bene sia alla pelle che ai capelli? Scopri 5 motivi per usarli insieme più spesso.

Combina limone e dentifricio per ottenere un mix di bellezza astronomico per una pelle luminosa e pulita, senza imperfezioni e liscia come un petalo di rosa.

Anche capelli e unghie possono essere trattati con questo mix grandioso: scopri come e perché dovresti usarlo.

Limone e dentifricio, il mix che ti fa bella

Il limone è alla base della maggior parte dei migliori prodotti cosmetici.

La pelle trattata localmente con il limone beneficia delle proprietà anti invecchiamento di quest’agrume profumatissimo.

Combattendo l’azione dei radicali liberi aiuta a depurare la pelle da tutte le impurità come brufoli, punti neri e acne.

Il dentifricio è un prodotto che, come il limone, non manca mai in casa. Lo usiamo per lavarci i denti alla sera e alla mattina, ma sapevate che per la pelle è un tocca sana?

Il dentifricio è a base di bicarbonato di sodio, un elemento conosciuto per purificare la pelle in pochi istanti.

Il mix bicarbonato (presente nel dentifricio) e limone è una Combo fai-da-te perfetta per prendersi cura del vostro corpo.

Ecco 5 ottimi motivi per usare limone e dentifricio insieme per la salute di capelli, pelle e unghie!

5 buoni motivi per usare limone e dentifricio

La miscela da creare con questi due ingredienti è semplice e veloce:

In una ciotolina mescolate 1 cucchiaio di dentifricio e 1/2 limone spremuto. Mescolate con una forchetta per amalgamarli alla perfezione e poi utilizzateli per la cura di pelle, unghie e capelli.

Ci sono almeno 5 modi per utilizzare questa combo speciale nella cura della pelle e non solo.

Importante raccomandazione: non esporti al sole se hai ancora residui di limone e dentifricio sulla pelle o sui capelli perché potresti provarti irritazioni cutanee.

Purifica la pelle grassa e riduce le macchie della pelle

Il mix limone e dentifricio è ricco di acido ascorbico e vitamina C: schiariscono la pelle depurandola e riducendo visibilmente le macchie della pelle.

Un connubio così portentoso capace di eliminare l’ostruzione delle ghiandole sebacee che favorisce la comparsa dell’acne.

Il dentifricio alla menta in particolare ha maggiori proprietà antimicrobiche che impediscono la proliferazione batterica sulla pelle e quindi la ricomparsa di brufoli e punti neri.

Applicate con un cottonfiock il mix di limone e dentifricio alla menta sulla zona acneica o direttamente sul brufolo, lasciate agire 20 minuti e poi risciacquate con acqua calda.

Migliora l’aspetto delle unghie

Hai unghie gialle e deboli che si spezzano troppo facilmente oppure si esfoliano?

Applica il mix di limone e dentifricio sull’unghia pulita e priva di smalto 2 volte a settimana per renderle forti e sbiancarle velocemente.

I due prodotti agiranno in profondità eliminando infezioni di origine fungina o batterica che rendono le tue unghie gialline e fragili.

Capelli più chiari, lucenti e meno grassi

Bicarbonato di sodio e limone sono due agenti schiarenti del capello.

Crea una maschera con questi due ingredienti in parti uguali e applicala sui capelli, lasciala in posa 30 minuti e risciacqua con acqua tiepida prima lavarli con lo shampoo e balsamo.

il cuoio capelluto sarà sgrassato e purificato, i tuoi capelli saranno luminosi e pulitissimi oltre che più chiari dopo almeno 10 applicazioni.

Idrata le labbra screpolate

La vitamina C del limone stimola la produzione di collagene nella zona in cui applicherete il vostro mix.

Le labbra saranno più idratate e rimpolpate dopo 3 applicazioni!

Il bicarbonato di sodio contenuto nel dentifricio invece ha un effetto esfoliante che eliminerà le cellule morte: benvenute labbra morbide e carnose a prova di bacio!

