Il limoncello è un liquore dolce e unico che non è presente in tutti i menu, ma è un piacere delizioso quando lo trovi!

Cos’è il limoncello?

Il limoncello è un famoso liquore italiano a base di scorza di limone e alcool. È il preferito dagli appassionati di liquori, perché è facile da preparare e molto utile per cucinare.

L’ABV di questo alcool varia, soprattutto tra le ricette casalinghe, ma la maggior parte del limoncello è all’incirca del 25%. Viene tradizionalmente servito freddo come digestivo dopo cena. È anche molto popolare come mixer per cocktail.

Valori nutrizionali

Una porzione da 1,5 once di limoncello contiene in media 155 calorie, 17 grammi di carboidrati e 16 grammi di zucchero.

Benefici

Il limoncello è un’ottima scelta per chi è a dieta o cerca di perdere peso perché i limoni acerbi agiscono come un naturale soppressore dell’appetito. È un modo semplice per concederti un trattamento dopo cena senza ordinare un dessert.

limoncello

Come prepararlo?

È abbastanza semplice fare il limoncello, diamo un’occhiata a come farlo di seguito.

Passaggio 1: lavare e sbucciare due chili di limoni biologici.

Passaggio 2: fare attenzione a rimuovere il maggior numero possibile di midollo bianco, per evitare l’amarezza.

Passo 3: Successivamente, metti le bucce di limone in un contenitore di vetro con 3,7 litri di alcol a tua scelta. Molte persone usano grappa o vodka.

Passaggio 4: chiudere il barattolo e lasciarlo riposare per 10-14 giorni, dandogli una buona scossa una volta al giorno.

Passaggio 5: quando l’alcol diventa giallo, filtrare la scorza di limone.

Passaggio 6: preparare uno sciroppo semplice con 1 litro di acqua e due chili di zucchero sciogliendo a fuoco basso.

Passaggio 7: aggiungi lo sciroppo semplice all’alcool e mescola.

Passaggio 8: infine, bere freddo.

Come conservarlo?

Questa bevanda deve essere mantenuta il più fredda possibile in contenitori ermeticamente chiusi. Va bene conservare il limoncello nel congelatore, poiché l’alcool non si congela se ha una prova sufficientemente alta e aiuta anche a prolungare la durata del liquore.

Avvertenza: l’uso di un alcool ad alta resistenza aiuta a mantenere la tua bevanda priva di batteri, ma vacci piano e attentamente quando bevi il tuo primo bicchierino.

Il limoncello è dolce ma ingannevolmente forte e, come per tutti gli alcolici, si consiglia fortemente la moderazione per evitare effetti collaterali indesiderati di postumi di una sbornia.