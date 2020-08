Liliana Segre, “Ancora speranza”: messaggio per i ragazzi

Liliana Segre compirà tra poco 90 anni, al “Corriere della Sera” parla di paure e nuovi progetti, in un’ottica di speranza rivolta alle nuove generazioni.

Ha rivolto parole toccanti ed un messaggio importante Liliana Segre, ancora una volta diretto ai giovani.

La generazione che ha vissuto tragici momenti della segregazione razziale ha voluto consegnare preziosi consigli alla generazione del Covid.

La senatrice sulle pagine del Corriere della Sera ha rilasciati un’intervista dal titolo emblematico: “Dopo Auschwitz mi salvarono l’amore e lo studio”

“Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d’incertezza prendete per mano l’Italia. Io provo ancora speranza”.