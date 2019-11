Insulti e minacce di morte a Liliana Segre, ecco perché le verrà messa la scorta per ogni evento ufficiale

Sotto scorta Liliana Segre, senatrice a vita vittima di insulti e minacce sui social

Le minacce

Una vera e propria escalation di minacce ed insulti quelli subiti da Liliana Segre negli ultimi mesi. Commenti offensivi, oltre 200 al giorno, destinati alla senatrice a vita, testimone e reduce della Shoah.

Nata nel 1930, a Milano, in una famiglia benestante di origine ebraica, Liliana Segre fu arrestata nel 1943. Nel gennaio dell’anno successivo arrivò nel campo di concentramento di Auschwitz, dove sarebbe rimasta per circa un anno, prima della liberazione.

Nel gennaio del 2018, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Liliana Segre senatrice a vita

“per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale”.

Lo scorso 30 ottore in Senato è stata approvata una mozione che porta proprio il nome della senatrice. La mozione Segre ha approvato, con 151 voti favorevoli e 98 astenuti, una Commissione Straordinaria per contrastare violenza, razzismo e antisemitismo.

Scorta per Liliana Segre

Dato il numero sempre più crescente di insulti e minacce subiti dalla Segre, si è deciso, quindi, di assegnarle una scorta. La senatrice a vita, a partire da oggi, sarà accompagnata da 2 carabinieri nei suoi spostamenti.

La Segre, da sempre in prima linea per non lasciare nell’oblio gli orrori della Shoah, negli anni ha girato le scuole e non solo, per raccontare quanto lei stessa aveva subito nel campo di concentramento di Auschwitz.

Proprio durante un incontro tenuto al comune due giorni fa, al cospetto di circa 500 studenti, davanti all’ingresso del municipio, i militanti di Forza Nuova hanno esposto uno striscione recante la scritta:

“Sala ordina, l’Antifa agisce, il popolo subisce”.

L’episodio di martedì è stato l’apice di una spirale inarrestabile di minacce ed insulti che hanno spinto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, guidato dal prefetto Renato Saccone, ad assegnare la scorta alla senatrice.