Liliana Segre, incontro con Matteo Salvini e la figlia a casa della Senatrice

Un incontro quello di Liliana Segre e Matteo Salvini che sicuramente passerà alla storia a casa della Senatrice

Un incontro che da teorico è diventato pratico tra Liliana Segre e Matteo Salvini, proprio a casa della Senatrice. Di cosa hanno parlato?

Il botta e risposta tra la Senatrice e Salvini

Giorni di botta e risposta tra i due protagonisti, dopo l’astensione del voto in Aula e la polemica successiva. Il disagio della Senatrice seguito dalla spiegazione di Matteo Salvini con l’invito ad un faccia a faccia che avrebbe chiarito moltissimi dubbi in merito alla questione.

Ma proprio il leader della Lega nella mattinata di ieri ha evidenziato che, dopo l’assegnazione della scorta alla Senatrice, anche lui ha sempre ricevuto minacce di gravi entità

“massima solidarietà alla senatrice. surreale che ci siano minacce di morte di serie a e sierie b – quasi che scrivere su un muro salvini crepa sia un passatempo”

Sottolineando che anche lui riceve minacce ogni giorno, cercando di far capire che ogni assegnazione di scorta sia una sconfitta:

“le minacce e l’odio non dovrebbero esistere”

L’incontro a casa della Senatrice

Un incontro divenuto realtà a casa della Senatrice, dove Matteo Salvini si è presentato con la sua bambina. La notizia è stata diffusa dal TG regionale Lombardia evidenziando che l’incontro in tale sede sia stato svolto per motivi di sicurezza per entrambi.

Massimo riserbo su cosa si siano detti e di cosa abbiano parlato: un incontro avvenuto alle 17 senza altri rappresentanti per un incontro privato tra le due persone, anzi tre contando la presenza della figlia di Salvini.