Liliana Segre, 90esimo compleanno: “Testimone contro l’odio”, gli auguri di Mattarella

La senatrice Liliana Segre spegne 90 candeline e il Presidente della Repubblica l’ha ringraziata per il suo prezioso impegno contro l’odio.

L’impegno della senatrice a vita contro odio e violenza è stato definito anche dal presidente Mattarella come una preziosa testimonianza. Gli auguri a Liliana Segre per il suo 90esimo compleanno.

Liliana Segre, 90esimo compleanno: gli auguri del mondo politico

La senatrice a vita Liliana Segre ha compiuto oggi 90 anni ed dal mondo politico sono giunti compatti gli auguri sinceri.

A telefonare alla Segre in mattinata anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella telefonicamente ha espresso i suoi auguri sinceri affermando che l’impegno della senatrice nella lotta ad ogni forma di odio e violenza definendola:

“Una preziosa testimone contro l’odio”

Liliana Segre, classe 1930, ha vissuto la terribile esperienza delle leggi razziali e della deportazione ad Auschwitz ed è stata nominata senatrice vita nel 2018.

Il suo impegno nel portare la sua testimonianza sugli orrori della Shoah l’ha portata a raccontare la sua storia, emblema di un periodo tragico e terribile ma allo stesso tempo di ricerca della felicità e della speranza.

La Segre venne espulsa da scuola ed ha più volte raccontato come la ferì in maniera indelebile l’indifferenza della sua maestra, in seguito fu deportata come molti italiani a soli 14 anni nel campo di concentramento di Auschwitz.

Sullo storico binario 21 della Stazione Centrale di Milano ora compare un murale con la scritta “indifferenza”, perché come ribadito più vole dalla Segre, l’indifferenza è complice della violenza.

Anche il Premier Conte ha mandato i suoi auguri alla senatrice:

“Grazie senatrice Segre. Grazie per l’impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione”.

Il messaggio della senatrice a vita ai giovani: “Siate come una farfalla gialla”

Liliana Segre ha spesso parlato ai giovani, lasciando il suo messaggio di speranza proprio nelle nuove generazioni.

Anche nel periodo di lockdown ha voluto più volte spronare i ragazzi a prendere in mano la loro vita ed il futuro del nostro Paese.

Uno dei messaggi più belli per i giovani la senatrice lo ha lanciato parlando come lei stessa si definisce, una “nonna” ai suoi nipoti ideali affinché siano:

“In grado con la loro coscienza di essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra ai fili spinati”

